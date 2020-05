Lecție online pentru clasa a II-a, Figuri geometrice: Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc

O inițiativă a Intuitext - webPR

Dreptunghiul, triunghiul, pătratul sunt doar câteva dintre figurile geometrice despre care învață elevii de clasa a II-a.Cum se formează aceste? Învățăm împreună cu ajutorul acestei scurte lecții online.Ce multe obiecte sunt in imaginea de mai sus…Ce formă are acest aparat foto? Da, este un. Un dreptunghi este figura cu laturile egale două câte două.Dar ce figură geometrică indică obiectul marcat în imaginea de mai jos? Acest obiect are formă de, triunghiul este figura geometrică cu trei laturi (are o linie orizontală și două oblice).Acum privește tabloul cu căluț. Ce formă are? Este un pătrat: figura geometrică cu patru laturi egale.Te întreb acum: ce formă are suportul globului pământesc? Da, este un semicerc, iar globul pământesc are formă de cerc. Semicercul este jumătate dintr-un cerc.Să recapitulăm.Toate aceste explicații se regăsesc și în acest filmuleț