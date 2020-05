Monica Anisie: Înscrierea la grădiniță sau la clasa pregătitoare se va face online

Ministrul Educației Monica Anisie a declarat, duminică seară, la Digi 24, că înscrierea la grădiniță și clasa pregătitoare se va face online."Avem o noutate. Noutatea este atât la grădiniţă, cât şi la clasa pregătitoare, că înscrierea se va face online, iar pentru clasa pregătitoare am revizuit calendarul şi am anunţat deja că evaluarea psiho-somatică a copiilor va fi înlocuită cu o declaraţie pe propria răspundere a părinţilor sau a tutorilor legal instituiţi şi o fişă completată de grădiniţa pe care a frecventat-o elevul", a spus Anisie, la Digi24.„Mâine vom avea, la ora 09.00, o videoconferință cu toți inspectorii școlari generali și vom stabili toate procedurile (...) pentru a transmite cât mai ușor aceste fișe de înscriere sau reînscriere la grădinițe”, a adăugat aceasta.Ministrul susține că aproximativ 250 de mii de elevi nu au acces la tehnologie, iar ministerul caută soluții ca aceștia să aibă un calculator sau o tabletă care să le permită urmarea cursurilor online în cazul în care noul an școlar va fi afectat de un al doilea val de epidemie, iar cursurile se vor ține online.În privința deschiderii creșelor și a grădinițelor, ministrul Anisie a reafirmat că totul depinde de recomandările făcute de autoritățile medicale autorizate. Ministrul mai spune că parintele care va rămâne acasă ca să se ingrijească de copii pe durata suspendării cursurilor să primească în continuare remunerația financiară prevăzută de lege