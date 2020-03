“Operele lui Spiru C. Haret”, cel mai cunoscut ministru al Educației, pot fi descărcate gratuit în perioada stării de urgență

Spiru Haret este considerat fondatorul învăţământului românesc modern, iar “Operele lui Spiru C. Haret” construiesc imaginea de ansamblu a activității lui Spiru Haret, în calitate de profesor, ministru, om politic și om de cultură.Primele șase volume din “Operele lui Spiru C. Haret” au fost tipărite în anul 1935, fiind urmate de alte cinci volume, publicate pânã în anul 1938. Editura Comunicare.ro a reluat publicarea volumelor “Operele lui Spiru C. Haret” în anul 2009, sub îngrijirea prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, cadru didactic la SNSPA, iar proiectul de reeditare a fost coordonat de prof. univ. dr. Remus Pricopie.Potrivit Enciclopediei României, Spiru Haret a fost inspector general, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi de trei ori ministru în guvernele PNL: 31 martie 1897 - 30 martie 1899; 14 februarie 1901 - 20 decembrie 1904; 12 martie 1907 - 28 decembrie 1910. Cât a fost ministru, Spiru Haret a condus reforma învăţământului secundar şi superior din 1898, înfiinţând cele trei secţiuni ale claselor V-VIII, clasică, modernă şi reală. De numele lui Spiru Haret se leagă și legea din 1898 care a instituit certificatul de absolvire (bacalaureatul) şi a stimulat metodele noi în predarea tuturor disciplinelor, profesorii fiind numiţi în funcţie de valoare.