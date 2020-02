Campanie pentru promovarea lecturii printre elevi/ De Ziua Îndrăgostiților, elevii de la ”Colegiul Gheorghe Lazăr” au primit câte o carte

Printre titlurile oferite elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” se află „Pânza de păianjen” - Cella Serghi, „Rațiune și simțire” - Jane Austen, „La răscruce de vânturi” - Emily Bronte, „Douăsprezece povestiri călătoare” - Gabriel Garcia Marquez, „Jane Eyre” - Charlotte Bronte, „Marile speranțe” - Charles Dickens, „Marele Gatsby” - Scott Fitzgerald, „Piața Washington” - Henry James, „Prima iubire. Apele primăverii” – I.S. Turgheniev, „America” – Franz Kafka etc.„Copiii noștri sunt speciali cu toții și ne bucurăm foarte mult că am putut găzdui acest eveniment, pentru că și noi promovăm dragostea de carte și avem convingerea că în aceste cărți sunt probabil cele mai prețioase valori și e foarte important ca tinerii noștri să le descopere”, a declarat Mirela Chioveanu, director adjunct al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”.Campania se promovare în rândul tinerilor a început după ce firma de curierat a observat că în topul comenzilor online cărțile sunt abia pe locul 7 (22%), în timp ce locurile fruntașe sunt ocupate de produse din categorile fashion (37%), beauty (35%) și high tech (33%).„Ne-am bucura ca, în preferințele românilor, cărțile să aibă un loc mai important. Iar schimbarea poate veni de la adolescenți. De aceea, am venit să le oferim cărți. Noi știm că elevii de la Colegiul Gheorghe Lazăr sunt printre cei mai buni elevi din țară, cu siguranță că sunt un exemplu. Iar dacă ei lansează un trend vor fi urmați și de ceilalți copii. De Ziua Îndrăgostiților, i-am provocat pe elevi să-ți dea întâlnire cu o carte”, a declarat Elena Andrei, director de marketing DPD România.Evenimentul „De Valentine’s Day livrăm cărți de dragoste la pachet” a fost organizat de firma de curierat DPD România în colaborare cu Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, librăria online Libris și PiArt Vision.