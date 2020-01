Opt elevi de la școala 133 unde au fost probleme după dezinfecție sunt internați în spital/ Daniel Băluță: Am reziliat contractul cu firma care a făcut dezinfecția” UPDATE

Școala 133 din sectorul 4 din București rămâne închisă până luni, după ce a fost evacuată marți din cauza problemelor respitatorii pe care mai mulți elevi le-au avut la o zi după ce în local a avut loc o dezinfecție. Marți după amiază, 24 de elevi au fost consultați de medici, iar 18 au fost internați.Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat că primăria se va implica în asigurarea condițiilor optime pentru ca elevii să se intoarcă în siguranță luni.„Atât copiii de la Spitalul Budimex, cât și cei de la Grigore Alexandrescu au toate perspectivele de a fi externați. Cel mai important lucru este că copiii în acest moment sunt în afara oricărui pericol și sunt convis să în următoarele zile cadrele medicale îi vor monitoriza astfel încât să ne asigurăm că nu intervine niciun fel de complicație. Pe de altă parte, școala este închisă până luni. Primăria se va implica în luarea tuturor măsurilor astfel încât de luni, când copiii revin la cursuri, să evităm orice incidente pe care le-am văzut în alte părți ale țării”, a spus Daniel Băluță.Primarul a spus că a reziliat contractul cu firma care a făcut dezinfecția. ”Primăria a lucrat și în anul 2019 cu această firmă, a avut un număr de 94 de treceri la nivelul celor 74 de clădiri ce aparțin Sectorului 4. Am avut în continuare solicitări, dar ceea ce vă pot spune este următorul lucru, și dacă vreți este cea mai importantă măsură pe care am luat-o, pentru că în mod evident firma nu și-a îndeplinit corect sarcinile am decis rezilierea contractului și demararea în regim de urgență a unei noi proceduri astfel încât în cel mai scurt timp, adică până mâine, pentru că mai avem cazuri de gripă în sector, să putem face această activitate cu altă societate comercială”, a spus Daniel Băluță.