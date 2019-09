Ministerul Educației spune că va deconta toate abonamentele de transport/ Elevii arată că deconturile sunt parțiale

Tarifele aprobate în 2016 vor fi actualizate cu rata anuală a inflației.”Hotărârea pentru modificarea art. 4 din HG 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobă lista tarifelor maxime ce pot fi percepute de transportatori în contul abonamentelor de transport lunar. Aceste tarife maxime se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică”, se arată într-un comunicat.Pe de altă parte, Asociaţia Elevilor din Constanţa - cea care a dat în judecată, pe 28 august 2019, Guvernul, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale pentru anularea Hotărârii de Guvern din 2016 prin care au fost introduse tarifele maximale la tranport - susţine că Hotărârea adoptată luni de Guvern, care vizează decontarea transportului judeţean al elevilor, va duce la o creştere a abandonului şcolar, deoarece plafonează în continuarea plata navetei.Asociaţia Elevilor din Constanţa susţine că Guvernul plafonează în continuare naveta elevilor şi că Hotărârea adoptată de Executiv este ilegală.„Guvernul plafonează în continuare naveta elevilor, în ciuda semnalelor constante din teritoriu privind situaţia problematică a decontării navetei elevilor generată de tarifele maximale la transportul judeţean, fapt ce a dus la decontarea parţială a navetei, în unele cazuri, sau chiar nedecontarea acesteia. În şedinţa de Guvern de astăzi, 9 septembrie a.c., Guvernul României a aprobat o hotărâre de guvern ilegală, ce are ca obiect prelungirea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. nr. 863/2016, deşi aceasta a rămas, încă de pe 28 iunie, fără temei legal”, se arată în comunicatul asociaţiei.Potrivit acestuia, hotărârea adoptată de Guvern va duce la creşterea abandonului şcolar. „Ca urmare, Guvernul României a adoptat o hotărâre nelegală atât din punct de vedere a legislaţiei româneşti, cât şi din punct de vedere al concordanţei cu normele europene. Mai mult, considerăm că măsura adoptată va creşte rata abandonului şcolar şi, în consecinţă, a ratei părăsirii timpurii a şcolii, calculată de către Comisia Europeană ca fiind 16,1% în România la momentul actual”, se mai arată în comunicat.Potrivit Asociaţiei Elevilor, problemele cu decontarea transportului judeţean au apărut în 2016, când Guvernul a introdus tarifele maximale pentru operatorii de transport. Reprezentanţii elevilor susţin că operatorii de transport nu au respectat tarifele impuse de Guvern, deoarece costul lor de producţie era mai mare decât cel din actul normativ, astfel că s-a ajuns în situaţia în care şcolile fie decontau doar parţial, fie nu decontau deloc transportul.Asociaţia Elevilor din Constanţa a dat în judecată, în 28 august, Guvernul, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale pentru anularea Hotărârii de Guvern din 2016 prin care au fost introduse tarifele maximale la transport.