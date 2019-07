Titularizare 2019. 87% dintre cei înscriși la examen au fost prezenți

"În legătură cu examenul de titularizare a profesorilor, pot să vă spun că din promoţia de absolvenţi din acest an s-au prezentat 87%, deci o proporţie mai mare, ceilalţi au avut o prezenţă mai joasă - de 85%. S-au înscris 27.685 de candidaţi, s-au prezentat 23.572 de candidaţi. Dacă ne uităm comparativ la cei care s-au înscris în examenul de titularizare şi provin din serii anterioare, faţă de cei care provin din această serie, o să constatăm că şi prezenţa, dar şi faptul că la seria aceasta nu a fost nicio tentativă de fraudă, în timp ce în partea cealaltă am avut 24 de tentative şi sigur au fost scoşi din examen. (...) Aici aş putea să fac comparaţia acum: prezenţă mai bună la cei care provin din seria aceasta şi lipsa tentativei de fraudă şi fără îndoială că este o chestiune pe care trebuie să o apreciem", a adăugat Andronescu.Proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, s-a desfăşurat miercuri în 85 de centre de examen, potrivit Ministerului Educaţiei. Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris peste 27.000 de candidaţi, dintre care 4.700 provin din promoţia de absolvenţi din acest an, precizează MEN.Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 23 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 23 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00 şi 24 iulie, până la ora 15,00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior în data de 30 iulie.17 iulie 2019– Proba scrisă23 iulie 2019 - Comunicarea rezultatelor23-24 iulie 2019 - Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare24-29 iulie 2019 - Rezolvarea contestațiilor30 iulie 2019 - Rezultate finale la titularizare 2019