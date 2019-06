Primele rezultate la Evaluare Națională 2019, publicate marți. Calendarul admiterii la liceu

Secțiune susținută de MedLife

Rezultate Evaluare Națională 2019. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională este criteriu principal pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019 este:MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENMA = media de admitere;ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-aRezultate Evaluare Națională 2019. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Repartizarea la liceu se face ordonând candidații în județul unde s-au înscris în mod descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.Rezultate Evaluare Națională 2019. Fiecare candidat va fi repartizat, în funcție de media de admitere, la prima opțiune pusă în fișa de admitere. De aceea, ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.Cum arată fișa de înscriere:Rezultate Evaluare Națională 2019. Pe fișa de înscriere trebuie înscris codul liceului aflat în broșura de admitere. Această broșură poate fi găsită pe site-ul inspectoratului și la școala unde a învățat elevul. Conform planificării stabilite de comisia din şcoală, în perioada 4-8 iulie 2019 părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.O opțiune este invalidă dacă:Rezultate Evaluare Națională 2019. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.Rezultate Evaluare Națională 2019. Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate