Anul universitar 2019-2020: Câte locuri scot universitățile pentru admiterea la licență și masterat

Potrivit actelor normative privind domeniile şi programele de studii universitare pentru licență și masterat, aprobate de Guvern în ultima ședință, Politehnica are mai mult de 500 de locuri la licență pentru multe dintre cele 15 facultăți: 1. 070 de locuri la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, 1.000 de locuri - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 675 de locuri pentru Facultatea de Energetică, 870 de locuri pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 530 de locuri pentru Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.În privința specializărilor, "Politehnica" are trei specializări noi: „Energetică și Tehnologii informatice"- 60 de locuri, „Informatica aplicată în ingineria mediului" - 60 de locuri și „Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule" - 50 de locuri.Pentru masterat, Universitatea Politehnică are cele mai multe locuri pentru specializările Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – 1.100 locuri, Calculatoare și tehnologia informației – 750 locuri, Inginerie industrială – 750. În total, Politehnica va avea 5.000 de locuri.La Universitatea din București cele mai multe locuri pentru licență vor fi la facultățile: Drept - 1000 de locuri, Geografie -860, Limbi şi Literaturi Străine - 1591 de locuri.La masterat Universitatea din București va avea peste 500 de locuri pentru specializările: Fizică – 500, Drept – 400 locuri, Științe ale comunicării – 850, Sociologie -900, Științe ale educației - 800 , Filologie - 1000.În domeniul economic, Academia de Studii Economice din București are cele mai multe locuri la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică- 1050. La masterat, ASE-ul va avea cele mai multe locuri la specializările Administrarea afacerilor 1.100 și la Economie şi afaceri internaţionale – 995.În total, Guvernul a alocat anul acesta 63.771 de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat (inclusiv învățământ militar) pentru licență. Pentru masterat sunt 36.041 de locuri pentru studiile universitare de masterat, inclusiv învățământ militar.