Evaluare Națională 2019, clasa a VI-a: Teste și modele de subiecte la limbă și comunicare

Secțiune susținută de MedLife

Peste 50% dintre elevii de clasa a VI-a pot să completeze un tabel cu scurte informații identificate într-un text citit în limba română, în limba maternă sau în limba modernă 1;

Peste jumătate dintre elevi sunt capabili să asocieze corect cuvinte-cheie cu informații din textul citit;

Peste jumătate dintre elevi pot extrage informații corecte dintr-un text citit în limba română, în limba maternă sau în limba modernă 1;

Peste 50% dintre elevii de clasa a VI-a pot sublinia varianta corectă dintr-un enunț în limba română, în limba modernă 1 și în limba maternă;

Peste jumătate dintre elevi reușesc să completeze un text lacunar simplu citit la prima vedere (în limba română și în limba modernă 1) utilizând cuvintele extrase din textul citit;

Aproximativ jumătate dintre elevii de clasa a VI-a pot formula răspunsuri scurte, personale, cu justificare, pentru întrebări formulate pe baza textelor citite în limba română, în limba maternă și în limba modernă 1;

Aproximativ 50% dintre elevii de clasa a VI-a oferă răspunsuri parțiale unor sarcini de lucru simple probabil deoarece nu citesc cu atenție cerința formulată, atât în limba română, cât și în limba maternă și în limba modernă 1

Aproximativ 50% dintre elevii de clasa a VI-a demonstrează o înțelegere globală parțială a textului la prima vedere atât în limba română, cât și în limba modernă 1 (ponderea răspunsurilor parțiale);

Aproximativ 50% dintre elevi demonstrează că au unele dificultăți privind exprimarea opiniei personale / justificării pornind de la aspecte-cheie ale textului citit la prima vedere (ponderea răspunsurilor parțiale);

Aproximativ 50% dintre elevi realizează parțial sarcinile de lucru necesitând o interpretare de bază a textului non-literar citit, corelată cu justificarea succintă a punctului de vedere, în limba română;

Aproximativ 50% dintre elevi demonstrează că întâmpină dificultăți în rezolvarea sarcinilor de lucru solicitând completarea unui scurt text lacunar la limba modernă 1, oferind răspunsuri parțial corecte;

Ponderea elevilor care realizează parțial sau deloc sarcinile de lucru vizând redactarea unui scurt text în limba modernă 1 este apropiată de jumătate dintre respondenți (ponderea răspunsurilor parțiale și a non-răspunsurilor).

Peste 170 de mii de elevi aflați în clasa a VI-a vor susține, miercuri, 22 mai, proba la limbă și comunicare în cadrul evaluării competențelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (clasele a V-a și a VI-a). Sălile în care au loc testările sunt cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.În cadrul evalurii, elevii de clasa a VI-a vor primi exerciții cu caracter „transdisciplinar”. Pentru proba de limbă și comunicare elevilor li se vor testa competenţele comune acumulate în cadrul disciplinelor „Limba română”, „Limba modernă I” şi „Limba maternă”, în cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale.Durata testării este de 60 de minute, din momentul primirii subiectelor. În cadrul testării de la limbă și comunicare se vor testa două competențe: receptarea mesajului unui mesaj scris, cu aplicații pe texte nonliterare, și modul în care elevul se raportează la situaţii, experienţe și „probleme”, posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar și social al elevului. În cadrul testului, elevii vor primi două texte: unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată). Aceste texte au o temă comună.Modelele și testele primite de elevii în 2018 pot fi găsite la http://subiecte.edu.ro/ Evaluare Națională 2019. Corectarea testelor se va face de către profesorii din școlile unde învață elevii, iar rezultatele la testele de la Evaluarea Națională de la clasa a VI-a vor fi date în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Aceste rezultate nu vor fi afișate, nu vor fi comunicate public și nici nuse pun în catalog. Potrivit metodologiei de organizare a evaluării, rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.Un raport întocmit de Consiliul Național de Evaluare și Examinare arată că, anul trecut, peste jumătate dintre elevii de clasa a VI-a care au susținut testele au obținut rezultate bune:Evaluare Națională 2019. Același raport mai arată că există și aspecte care necesită analiză aprofundată în privința ariei curriculare ”Limbă și comunicare”:Limba și comunicareMatematică și Științe ale Naturii