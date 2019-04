Andronescu, despre eleva pusă să se tundă în clasă: Există reguli ca profesoara să fie sancționată

Secțiune susținută de MedLife

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, marți seară, referitor la cazul elevei din Carei, județul Satu Mare, care și-a decolorat șuvițe din păr și a fost pusă de o profesoară să se tundă în fața clasei, că există suficiente reguli ca aceasta să fie sancționată, potrivit Mediafax.

Ministrul a declarat că viitoarea lege a Educației ar trebui să delimiteze clar atribuțiile pe care le au părinții atunci când își duc copiii la școală, dar și limite impuse profesorilor.

"Acolo trebuie să facă o anchetă Direcția școlii, inspectoratul școlii și probabil dacă concluzia este asta, probabil asta o să se întâmple. Când îmbraci odată haina acestei meserii, odată rigorile trebuie să ți le asumi. Să dai unui om intreg la minte, mobilat la minte, să știe ce are de făcut cu viața lui. (...) Nu cred că e vârsta la care trebuie să își facă șuvițe. Nu e justificată. În același timp ea are doi părinți care trebui să judece și să îi permită copilului ceea ce e permis la 12 ani. Prin urmare nu ajungea profesoara ce a făcut. Nu am cum s-o aplaud. Aici lucrurile s-au întâmplat în cascadă. Nu trebuia să se întâmple așa. Eu pot să vă spun ce trebuia să facă doamna dirigintă. Să îi cheme pe părinți la școală, să stea de vorba cu fetița. Nu să bage foarfeca în părul fetei", a declarat Ecaterina Andronescu, la România Tv.

Ministrul Educației a precizat că va discuta cu inspectorul școlar de la Satu Mare, pentru a afla exact ce s-a întâmplat.

"Avem la Satu Mare un inspector școlar foarte bun. Mâine (miercuri -n.r.) voi vorbi cu el pentru ca ce s-a întâmplat acolo să nu se mai întâmple. Există suficiente reguli ca doamna să primească și dânsa sancțiunea pe care o merită. Să nu vă fie frică pentru că sunt mai mulți directori în școală și lucrurile se vor reașeza", a completat Andronescu.

Reacția ministrului vine după ce o elevă de la Școala „Vasile Lucaciu” din Carei, județul Satu Mare, care și-a decolorat șuvițe din păr, a fost pusă de o profesoară să se tundă în fața clasei. La o școală din județ, părinții reclamă că le sunt bătuți copiii de femeia de serviciu.

Polițiștii din Satu Mare s-au autosesizat și au deschis dosare penale după ce, în spațiul public au apărut informații privind rele tratamente și violență asupra unor elevi de la două școli din județ. Și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare verifică cele două situații reclamate de părinți.





MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!