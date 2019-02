STUDIU: Copiii români petrec cel puţin 6 ore online. 22% dintre ei spun că au văzut sau au primit mesaje cu caracter sexual zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână

Secţiune susţinută de MedLife

Adriana M. este elevă în Clasa a XII-a la Liceul "C.A.Rossetti". A început să folosească internetul când avea 10 ani. Ea spune că cifrele prezentate în studiul Organizaţiei Salvaţi Copiii sunt reale. "Cred că tuturor ni s-a întâmplat să fim abordate de persoane necunoscute pe net. Eu aveam 10 ani când am primit un mesaj de la o persoană necunoscută", a afirmat Adriana.Sofia I. este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu". Spune că a fost de multe ori victima internauţilor şi nu a avut cu cine să vorbească despre acest lucru nici în familie şi nici la şcoală."Eu sunt ca un magnet. Atrag toate chestiile astea pe net. A început de când jucam un joc online şi am ajuns să vorbesc cu tot felul de oameni dubioşi. Şi nu mi se părea nimic anormal că avea 23 de ani şi că mă întreba diverse chestii. Am fost implicată şi în sexting. Părinţii mei nu vorbeau, mi-au zis să şterg jocul când au văzut o conversaţie. După câţiva ani, mi s-a întâmplat ceva mult mai rău, cu o poză, pentru care eram hărţuită şi eram disperată că nu aveam cu cine să vorbesc. Copiii ar trebui să aibă persoane cu care să vorbească, cu părinţii de exemplu", spune Sofia.Exemplele de mai sus vin să întărească datele studiului privind utilizarea internetului de către copii, publicat de Salvaţi Copiii, care arată că 43% dintre copii afirmă că au văzut sau au primit mesaje cu caracter sexual în mediul virtual. Dintre aceştia, 22% spun că au văzut sau au primit mesaje cu caracter sexual zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână.Aproape jumătate dintre copiii care au avut acces la mesaje cu conşinut sexual spun că le-a fost trimis personal un astfel de mesaj şi aproape 20% afirmă că li s-a cerut o fotografie sau o înregistrare video în care să îşi arate părţile intime.Unul din doi copii spune că a comunicat pe internet cu necunoscuţi, iar 4 din 10 dintre cei chestionaţi postează informaţii personale. La şcoală, 7 din 10 copii folosesc internetul, dar nu în scopuri educaţionale.În proporţie de 94,2%, copiii folosesc telefonul pentru a naviga pe internet, 46,6% folosesc laptopul, iar 33,2% se uită pe laptop.Organizaţia Salvaţi Copiii atrage atenţia că folosirea în exces a internetului poate avea efecte asupra sănătăţii emoţionale a copiilor.Studiul privind utilizarea internetului de către copii a fost publicat marți, de Ziua Siguranţei pe Internet, și a fost realizat prin chestionare online pe un eşantion de 1.156 de copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!