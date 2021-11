VIDEO INTERVIU Philip Cox (cofondator Cramele Recaş): Recolta de struguri din 2021, cea mai bună din ultimii 40 de ani / Soiurile Cabernet Sauvignon şi Fetească Neagră au fost cele mai performante

Articol susţinut de Paharnicul.ro

Anul 2021 a fost unul atipic din punct de vedere meteorologic, cu o primăvară extrem de friguroasă şi ploioasă, care a ţinut până la final de mai, iar din iunie şi până în toamnă a fost extrem de cald şi uscat. În acest context, via a înmugurit cu 2-3 săptămâni întârziere, iar acest decalaj s-a păstrat până în toamnă, când recoltarea a început mai târziu.Norocul podgoriei de la Recaş a fost tocmai această întârziere a înmuguririi. Practic, când a venit îngheţul de primăvară, la începutul lunii aprilie, via încă nu se trezise din iarnă şi n- a fost afectată de brumele care au făcut ravagii în multe regiuni viticole din Europa.Campania a durat doar 5 săptămâni, de pe 3 septembrie până pe 10 octombrie. Din cauza căldurii intense şi constante din timpul verii, toate soiurile, atât cele albe cât şi cele roşii, s-au copt în acelaşi timp. Acest fapt atipic ne-a dat mari bătăi de cap, deoarece, ca să putem recolta fiecare soi la momentul optim, a trebuit să ne grăbim destul de mult.Toate soiurile s-au copt extrem de bine. La soiurile albe, avem între 12,5 şi 13,5% alcool, iar la soiurile roşii, marea majoritate au peste 14% alcool. Soiurile Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră şi Syrah au dat cele mai bune rezultate anul acesta.Philip Cox spune că, de 30 de ani de când lucrează la Recaş, nu a văzut nicio recoltă mai bună ca cea din 2021, iar colegii lui, care sunt de 40 de ani în podgorie, confirmă această evaluare. Rezultatele se vor vedea, însă, abia când toate vinurile vor fi gata.Încă din 2019, s-a simţit o încălzire a climei la Recaş. Strugurii roşii s-au copt foarte bine şi au crescut foarte sănătoşi, ceea ce e un lucru pozitiv. Important e ca această tendinţă să nu treacă în extrema cealaltă şi să ajungem să avem secetă multianuală, ca în alte regiuni din ţară.Cabernet Sauvignon este soiul cel mai performant din plantaţie. În trecut, existau anumite limitări pentru acest soi, deoarece trebuia, câteodată, recoltat înainte de vreme, fiindcă veneau ploile de toamnă, sau chiar bruma. Acum, strugurii roşii se coc mult mai repede şi putem obţine rezultate foarte bune şi cu Cabernet Sauvignon. De aceea, începând cu recolta 2019, Cuvée Überland are 70% Cabernet Sauvignon în cupaj.Chiar dacă a fost o vară călduroasă, a ieşit surprinzător de bine soiul Sauvignon Blanc, care preferă, de obicei, o climă mai temperată. Alte soiuri albe care au dat rezultate bune, anul acesta, sunt Feteasca Regală şi Chardonnay-ul (care oferă constant calitate).În piaţa locală, cel mai bine se vând soiurile româneşti. Cel mai vândut soi alb este Feteasca Regală, dar şi rozé-urile din soiuri locale (obţinute din Fetească Neagră şi Negru de Drăgăşani, vinificate în rozé). Cel mai vândut soi roşu este Feteasca Neagră, în special la vinuri premium. Cel mai mare volum de vânzări se înregistrează la vinurile rozé.În ultima vreme, producem doar spumante fermentate în sticlă, prin metoda tradiţională. Deoarece spumantul nostru alb (Muse Stars, din Chardonnay) merge foarte bine, ne gândim ca, pe viitor, să producem şi un spumant rozé, mizând pe succesul de piaţă al vinurilor rozé, în general, dar şi pe succesul vinurilor spumante, în special.