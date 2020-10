​VIDEO INTERVIU Ana Necşulescu, director marketing Jidvei: "Nu vindem poveşti, spunem adevărul!"

Articol susţinut de Jidvei

Din 1999, când familia Necşulescu a preluat fostul I.A.S. Jidvei şi până în 2016, toate investiţiile de la Jidvei (cca. 100 de milioane euro) s-au direcţionat către vie, dar şi pentru achiziţii de tehnologie în cele 4 crame ale grupului (Jidvei, Tăuni, Blaj şi Bălcaciu).Din 2016, un pas firesc a fost investiţia în marketingul şi comunicarea produselor Jidvei.Ana Necşulescu a avut de ales între a rămâne să lucreze la Londra, după terminarea facultăţii, sau a se întoarce şi a se implica în afacerea familiei. În 2016, a optat pentru a reveni în ţară, cu obiectivul de a forma o echipă de marketing şi comunicare pentru Jidvei.Tot din 2016 a început un proiect de rebranding pentru Jidvei, având ca scop întinerirea percepţiei consumatorilor faţă de brand. Proiectul s-a desfăşurat în mai multe etape: un audit de brand, o cercetare de piaţă calitativă şi cantitativă, alcătuirea unei strategii de brand şi una de portofoliu.În urma analizei de piaţă făcute, Jidvei a constatat că-i lipsesc câteva game destinate mai ales segmentului tânăr, dar şi celui premium şi super-premium.Toate gamele consacrate au suferit un face-lift de modernizare şi „de curăţire” a etichetelor.În 2019 s-a lansat prima campanie naţională de comunicare pentru Jidvei intitulată „Primul loc e doar primul pas”. A fost un pas important, deoarece a fost prima dată când Jidvei a făcut o campanie pe TV, al cărei mesaj principal a fost acela că Jidvei nu este numai un mare producător de vin, dar şi-a asumat şi rolul de lider în industrie, fiind interesat de evoluţia viitoare a vinului românesc.În 2012, Jidvei a lansat gamele „Mysterium” şi „Owner's Choice”, dar, la momentul respectiv, în lipsa unui departament de marketing, vinurile nu au fost bine promovate. De-abia din 2019 aceste două game premium şi super-premium au început să fie comunicate eficient.Nu, fiindcă atât eu cât şi sora mea mai mare, Maria, am ştiut de mici că asta ne dorim, să ne implicăm în afacerea familiei.Mama mea este din Sibiu, s-a căsătorit la Constanţa, dar viaţa ne-a întors în Ardeal. Nu am abandonat locurile natale, suntem mai degrabă o familie „de călători”, care face naveta între Constanţa, Bucureşti şi Jidvei.Din 2020, am deschis mult mai larg porţile castelului Bethlen-Haller (castelul din Cetatea de Baltă, simbolul Jidvei). În fiecare zi, exceptând lunea, se organizează trei tururi, începând cu ora 11:00, 13:00 şi 15:00, pentru a vizita via, crama şi castelul, dar şi pentru o degustare de vin. Turiştii se pot caza în cele 11 camere disponibile, dintre care 4 chiar în castel. Pentru tururi nu este nevoie de rezervare prealabilă, aceasta fiind însă necesară pentru cazare. Toate informaţiile necesare pentru a organiza o vizită la Jidvei se găsesc pe site-ul nostru (jidvei.ro).Invităm pe toţi pasionaţii de enoturism să ne calce pragul, ca să se convingă de justeţea afirmaţiei pe care o facem noi, cei din departamentul de marketing Jidvei: „Nu vindem poveşti, spunem adevărul!”.Sunt 4 soiuri diferite, care s-au adaptat foarte bine în podgoria de la Jidvei şi fiecare e special în felul lui. Mă bucur să le degust, în mod egal, pe fiecare dintre ele.