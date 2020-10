Șerban Lovin, donator: "Problema cu apelurile de plasmă convalescentă este înfiorătoare. S-ar putea rezolva dacă am dona cu toții. Dacă nu găsim plasmă, acel om va muri pentru ca nu a donat cineva pentru el?"

​Șerban Lovin este unul dintre românii care au donat sânge pentru bolnavii de Covid-19, după ce s-a vindecat. A donat pentru că se consideră dator să își ajute semenii. "Este groaznic sa auzi de cineva care are nevoie de plasmă convalescentă. Trebuie sa doneze cât mai mulți ca să nu mai ajungem în situația în care cineva să moară, deși ar fi putut fi salvat dacă exista plasmă convalescentă și pentru el. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că nu e ca o răceala și atât, că, după mai bine de 2 luni de la primul simptom de infectare cu COVID-19 încă mai avem simptome pe care nu ni le explicăm".





Infecția cu Covid-19. Simptomele au fost cele ale unei răceli obișnuite.



Am stat și m-am gândit după ce am trecut prin această experiență dacă aș fi putut să îmi dau seama de la început că este COVID-19 și nu o simpla gripă, răceală. Susțin și acum că nu mi-aș fi putut da seama. Nu am avut deloc febră, am avut însă dureri musculare, dar pe acestea le aveam și când aveam o răceala obișnuită. Ce a fost nespecific unei răceli a fost amețeală. O amețeală groaznică. Simțeam ca nu sunt bine cu reflexele și am transpirat extrem de mult și m-am deshidratat.



După 3 zile, când ușor, ușor a început sa mi se îmbunătățească starea, a luat-o pe soție. Cu simptome diferite, comună a fost doar amețeala. Însă, efectiv a fost țintuită la pat. Nu a putut să se ridice din pat să meargă la toaletă. Asta se intampla miercuri, joi, vineri. Sâmbăta am primit un pachet de la țară cu roșii și am simțit că nu au gust și nici aroma specifică. Soția mea și-a dat seama că avem COVID-19, întrucât despre aceste simptome am auzit de peste tot că sunt legate de boală. Deci, la o săptămână de la primul simptom la mine, mi-am pierdut gustul și mirosul. În ziua aceea, am sunat la salvare, a venit salvarea și am fost testați. Probele noastre au ajuns la Spitalul Militar. Marți, de la Spitalul Militar ni s-a spus ca suntem amândoi pozitivi. DSP-ul ne-a sunat abia joi. Nu cred ca am îmbolnăvit pe nimeni pentru că pe toți cei pe care-i cunoșteam și cu care m-am întâlnit în săptămâna de dinainte de testare i-am sunat și le-am spus: "Am Covid, voi cum sunteți, aveți vreun simptom?". Nici unul nu a avut nimic. Am încercat să aflu de unde am luat, am sunat oamenii cu care am luat contact înainte de apariția primului simptom, însă nu am aflat. Nu am dat la nimeni, mă gândesc că mi-ar fi spus.