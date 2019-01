9 copii cu malformații cardiace grave au fost operați pro bono la Sibiu și au o nouă șansă la viață

​S-a încheiat primul maraton din acest an de intervenții medicale pro bono in rândul copiilor diagnosticați cu malformații cardiace grave. Astfel, 9 copii, cu vârste între 5 luni și 9 ani, au fost tratați la Sibiu de către medici specialiști, iar starea lor actuală este una bună.





“Ne bucurăm enorm că am reușit să încheiem un nou maraton de intervenții chirurgicale. Cazurile au fost extrem de complexe: copii cu vârste foarte mici, mulți dintre aceștia având risc vital în situația în care nu am fi intervenit în timp util. Media de timp petrecută în sala de operații pentru fiecare caz a fost de 5 ore, copii fiind ulterior monitorizați non stop în serviciul de terapie intensivă de o echipă ultraspecializată și dedicată acestora. Au fost eforturi supraomenești din partea întregii echipe, iar fiecare zâmbet al unui copil operat înseamnă o reușită enormă a întregii echipe. Vreau să le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru implicare și sprijin. Este o confirmare în plus a faptului că aici la Sibiu am creat și consolidat o echipă medicală extrem de performantă, capabilă să gestioneze întreaga gamă a patologiei cardiace congenitale. Speranțele noastre sunt îndreptate spre posibilitatea de a accesa Programul Național de Chirurgie Cardiacă Congenitală Pediatrică, cu dorința fermă de a opera și a face bine și mai multi copii, acasă, în România”, a declarat dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, coordonatorul medical al programului “Inimi sănătoase pentru copii”.



Echipa medicală care a realizat aceste intervenții a fost compusă din 21 de cadre medicale, din care au făcut parte cinci chirurgi cardiovasculari (dr. Șerban Stoica, dr. Anca Mandache, dr. Victor Costache, dr. Rob Martin, dr. Claus Florescu), trei medici ATI-iști (dr. Constantin Condac, dr. Carmen Sircuta, dr. Ovidiu Lazăr), trei perfuzioniști și 10 asistente din blocul operator și terapie intensivă.



Colaborarea dintre medicii din Bristol (Anglia), Bucuresti, Timișoara și Sibiu a dus la consolidarea unei echipe solide de chirurgi din România, dedicată cazurilor de copii bolnavi de inimă, care pot realiza intervenții medicale complexe, de o cazuistică rar întâlnită.



Acest maraton de intervenții face parte din programul “Inimi Sănătoase pentru Copii”, derulat de către Fundația Polisano, cu sprijinul MedLife și Allianz Tiriac. Programul a fost demarat in 2015, iar sub genericul acestuia până în prezent au fost operați 112 copii din toată țara. Pentru anul 2019 vor mai fi programate alte două serii de operații, obiectivul principal fiind de a da o șansă la viață copiilor cu malformații cardiace grave care provin din medii defavorizate.