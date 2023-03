Secțiune susținută de Alpha Bank Joi, 30 Martie 2023, 09:42

Dan Popa • Smile Media

​Doamna Ionescu aproape că-i trânti soțului ei cana de ceai pe măsuța din sufragerie. ”Dar ce ai, dragă?”, o întrebă dl Ionescu, cu vocea coborâtă, intuind că nu-i va plăcea ce-o să audă. „N-am nimic! Doar că m-am întâlnit cu Popeasca de la trei pe scări și mi-a spus că-și cumpără SUV. Și noi tot cu rabla asta de 10 ani o să ne plimbăm toată viața!”, pufni doamna.

5 pași pentru confort financiar Foto: Freepik

E clar, își zise în barbă dl Ionescu. Numai liniștită n-o să fie seara asta!

Problema nu era că Popeștii își iau SUV, ci faptul că ei, Ioneștii, câștigau mai mult decât Popeștii și parcă tot nu se ajungeau cu banii.

Cum se descurcă domne ei cu 6000 de lei pe lună și își cumpără și SUV, iar noi cu 9.000 de lei pe lună nu reușim să punem deoparte?, îl întrebă doamna Ionescu, așezând mai cu blândețe zaharnița lângă cana cu ceai?

Răspunsul e simplu: au stiluri de viață diferite. Ioneștii iau cina cel puțin o dată pe săptămână în oraș, merg zilnic cu mașina la serviciu, fac două ieșiri pe an în străinătate și alocă un budget destul de consistent fetei lor. În plus, când sunt sunați pentru reînnoirea abonamentelor de telefonie, iau orice ofertă li se propune (ultima a fost o tabletă) pentru care plătesc doi ani rate.

Domnul și doamna Popescu nu au rate, ci stau în chirie. Au cel mai ieftin abonament, ies cel mult o dată pe lună în oraș la restaurant, iar concediile și le planifică cu multe luni de zile, ca să poată face rezervări cât mai ieftine.

Dacă vrei, și noi ne putem lua un SUV, îi spuse dl Ionescu doamnei sale. Uite, dacă reducem la jumătate ieșirile în oraș, ne luăm mai cu atenție alimentele, în sensul de a profita de reduceri, de a căuta magazinele mai ieftine, mai tăiem din bugetul Cristinei 100-200 că n-o fi foc…așa, la o primă vedere putem pune deoparte 3000 de lei.

Cheltuielile, la fel ca dobânzile la credite, sunt fixe și variabile. Cheltuielile fixe sunt cele trecute în contracte - rata la bancă, utilitățile, întreținerea. Cele variabile sunt cele legate de hobbyuri, excursii, mâncare șamd.

Uite, mai zise dl Ionescu: Hai să ne propunem să punem deoparte 4000 de lei pe lună. Și în funcție de asta să ne ajustăm și cheltuielile.

1. Fă-ți un buget personal

Asta înseamnă să ne obișnuim mintea cu faptul că nu am câștiga cei 9000 de lei ci doar 5.000. Să uităm de ceilalți 4000 pe care îi punem în cont la bancă. Și să începem de aici calculul cheltuielilor.

Ne notăm într-un excel sau într-un carnet cât cheltuim și cât ne rămâne până la plafon, asta măcar în primele luni, ca să vedem de unde mai e loc de tăiat. Și să încercăm să tăiem 40% din fiecare capitol de cheltuieli. Nu neapărat ca să ne luăm un SUV, ci să avem niște bani puși deoparte în caz că pățim ceva, Doamne ferește!, mai adăugă dl. Ionescu

2. Actualizați-vă abonamentele la diversele servicii

Și mai e ceva: plătim 3 servicii de streaming pe care nu prea le folosim. Nu zic să renunțăm la toate, dar cred că ar fi suficient dacă am păstra doar unul, în funcție de preferințele tale, zise dl. Ionescu. Doamna îi mai turnă puțin ceai de tei în cană, vizibil mai liniștită. Da, dragă, îi răspunse ea. Nu am nimic împotrivă să anulăm două din 3. Altceva?

Păi ar mai fi ceva…îndrăzni dl Ionescu. Știi cataloagele alea de mărfuri care îți vin ție pe email de te apuci de shopping imediat după ce le deschizi? Eu aș recomanda să te dezabonezi, că te tentează să faci cumpărături impulsive. Asta doar dacă vrei SUV-ul ăla cu adevărat…, mai sugeră domnul. Doamna Ionescu nu spuse nimic, dar după cum își strânse buzele, nu prea îi convenea ce aude.

3. Schimbarea locuinței cu una mai ieftină poate aduce serioase economii

Uite, dragă, mai zise dl Ionescu. Cristina e acum a XII-a, da? La anul pleacă la facultate și rămânem noi în 3 camere, deși ne-ar fi suficiente două. Părerea mea e că am putea discuta cu banca să vedem cum ne putem rambursa cât mai avem de plată din credit și pe urmă să ne mutăm într-un apartament mai mic și nu neapărat în centru. Ne-ar putea rămâne mulți bani din asta, adăugă dl. Ionescu. Nu zic să stăm în chirie, ci din banii luați pe apartamentul ăsta să luăm unul mai mic și diferența să o punem în bancă. Nu mai zic că și asigurarea ar putea fi mai mica pentru o astfel de locuință….

4. Mănâncă acasă

Nu zic să nu mai ieșim deloc, zic doar să mai rărim ieșirile în oraș. Citeam un articol pe undeva care zicea că o masă la restaurant e de circa 4 ori mai scumpă decât dacă ți-ai prepara acasă același fel de mâncare. Nu mai dăm câte 120-150 de lei pe săptămână, că de banii ăia gătim noi acasă măcar 3-4 mese.

5. Fă cumpărături în baza unei liste de la care nu te abați

Dacă e să facem economii, adăugă dl. Ionescu, ar mai fi loc să căutăm care e retailerul cel mai ieftin de la care să ne facem cumpărăturile. Iar când mergem la cumpărături nu mai înghesuim în cărucior tot ce prindem cu mâna, ci ne facem de acasă o listă cu ce avem cu adevărat nevoie. Și plătim cash, nu cu cardul, ca să simțim mai bine cum ni se duc banii din mână. Acum hai, mai toarnă-mi niște ceai!, mai zise dl Ionescu.

Doamna Ionescu îl privi cu tandrețe, îl sărută pe frunte și plecă la bucătărie să mai facă un ceai. Știi ceva?, îi zise în treacăt . Merită să încercăm! Și vedem noi după aia ce mașină ne luăm….

