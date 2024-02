Curatorial.ro Vineri, 09 Februarie 2024, 11:46

O sculptură monumentală de for public inspirată de „Cina cea de taină/ The Last Supper” a lui Leonardo da Vinci a fost dezvelită la Royal Academy din Londra.

Imperiu, rasă și colonialism, în „Cina cea de taină” Foto: Ray Tang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Realizată de Tavares Strachan, artist interdisciplinar originar din Bahamas, lucrarea „The First Supper (Galaxy Black)” a fost finalizată în 2023, iar acum este instalată în curte ca parte a „Entangled Pasts, 1768-now: Art, Colonialism and Change”, expoziție care pune în dialog arta istorică de la Royal Academy cu lucrări contemporane pentru a aborda și contesta opiniile, relatările despre imperiu, rasă și colonialism.

Expoziția este deschisă până la 28 aprilie 2024.

Cercetători, activiști și artiști de culoare, în lucrarea lui Strachan

Inspirată de una dintre cele mai cunoscute picturi din lume, „Cina cea de taină” (1495 – 1498) a lui Leonardo da Vinci, sculptura din bronz imaginează o întâlnire cordială între personalități istorice notabile din Africa și din diaspora sa care, în realitate, nu a avut loc vreodată, deoarece au fost separate de timp și de spațiu.

Printre cei 12 cercetători, activiști și artiști de culoare se numără aboliționista Harriet Tubman, activista pentru drepturile persoanelor homosexuale Marsha P. Johnson, prima femeie de culoare membră a Congresului american, Shirley Chisholm, poetul Derek Alton și cântăreața gospel Sister Rosetta Tharpe.

