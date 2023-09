CULTURA Miercuri, 27 Septembrie 2023, 17:43

Grupul Humanitas vă aşteaptă la Teatrul Național din Târgu Mureș cu peste de 800 de titluri, 60 de cărți-eveniment, cele mai noi apariţii, bestsellerurile ultimelor luni și lansări de carte, lecturi publice, dialoguri și sesiuni de autografe.

Humanitas Bookfest Targu Mures 2023 Foto: humanitas.ro

Toate cele peste 800 de titluri vor putea fi cumpărate la prețuri speciale valabile numai la Bookfest Târgu Mureș.

Programul evenimentelor

Vineri, 29 septembrie

18.30–19.00 • Eveniment Humanitas Fiction

Lansarea romanelor Fiu de ticălos de Sorj Chalandon, Clara citește Proust de Stéphane Carlier, Casa destinului de Jesse Burton și Păsările se duc să moară în Peru de Romain Gary

Prezintă: Cristian Preda, Radu Paraschivescu, Marius Chivu, Denisa Comănescu

19.00–19.45 • Eveniment Humanitas

David Neacșu, Cartea înălțimilor: Povestea unei vieți de explorator

Prezintă: David Neacșu, Ruxandra Hurezean, Marius Chivu

Sesiune de autografe

Sâmbătă, 30 septembrie

12.45–13.30 • Eveniment Humanitas

Cristian Mungiu, Tania Ionașcu, bunica mea: O biografie basarabeană

Prezintă: Cristian Mungiu, Alexandru Cistelecan, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

13.30–14.15 • Eveniment Humanitas

Radu Paraschivescu, Garoafe la bordel și lectură în avanpremieră din romanul aflat în pregătire, Brățară pe glezna ta

Prezintă: Radu Paraschivescu, Marius Chivu

Sesiune de autografe

14.15–14.45 • Eveniment Humanitas Fiction

Lansarea volumelor Librăreasa din Paris de Kerri Maher, Lunga scurtime a vieții de António Lobo Antunes, Vorbește-mi despre tata de Kyung-sook Shin și Întoarcerea acasă de Kate Morton

Prezintă: Cristian Preda, Radu Paraschivescu, Andrei Vornicu, Denisa Comănescu

14.45–15.00 • Lectură din noul roman al lui Kate Morton, Întoarcerea acasă, susținută de actrița Loredana Dascălu de la Teatrul Național din Târgu Mureș

Romanul este bestseller New York Times, Sunday Times, El País și Reader’s Digest Most Anticipated Books of the Year 2023

15.00–15.30 • Eveniment Humanitas

Marius Chivu, Trei săptămâni în Atlas

Prezintă: Marius Chivu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

15.30–16.00 • Eveniment Humanitas

Liviu Stănescu, Am fost la capătul lumii

Prezintă: Liviu Stănescu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

16.00–16.30 • Eveniment Humanitas

Cristian Manolachi, Revolverul Arhanghelului: Mișcarea Legionară și mistica asasinatului politic

Prezintă: Cristian Manolachi, Cornel Sigmirean

Sesiune de autografe

16.30–17.00 • Eveniment Humanitas

Cristian Preda în dialog cu Radu Paraschivescu despre volumul De ce ațipesc parlamentarii și cum plagiază miniștrii? Plus alte 21 de întrebări pestrițe despre politica românească

Sesiune de autografe

17.45–18.30 • Eveniment Humanitas

Prezentarea seriei aniversare „Monica Lovinescu“: CD-ul Aici e Radio Europa Liberă cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca și volumele Jurnal esenţial, La apa Vavilonului, Etica neuitării, O istorie a literaturii române pe unde scurte: 1960–2000

Prezintă: Cornel Sigmirean, Alexandru Cistelecan, Cristian Preda; moderator: Radu Paraschivescu

Duminică, 1 octombrie

11.00 • Eveniment Humanitas Junior

Întâlnire cu Alexandru N. Stermin despre bestsellerul Cum am devenit vrăjitor: Din carnetul unui explorator

Sesiune de autografe