Jurnalista Ioana Cosma a acordat un interviu pentru paginademedia.ro, în care a vorbit în premieră despre plecarea din ProTV. Ea a plecat la începutul lunii februarie de la ProTV, după ce emisiunea „Ora exactă în Sport”, pe care o modera la postul din trust, ProArena, a fost anulată și înlocuită cu mai multe seriale americane.

Ioana Cosma vorbește despre plecarea din ProTV: „Da, am fost dată afară”

Acum, ea a povestit cum a fost momentul în care a fost anunțată că emisiunea pe care o prezenta se va încheia și dezvăluie că a semnat pe bani mai mulți cu Fanatik, acolo unde moderează o emisiune online.

„Domnule, am fost dată afară. Ce e atât de complicat să accepţi că ai fost dată afară? Sunt primul om? S-a inventat concedierea o dată cu mine? Da, am fost dată afară! Pentru că s-a oprit emisiunea. Nu am fost dată afară pentru că sunt incompetentă.

Pur și simplu, s-a oprit emisiunea. În aceste condiții, au încetat relațiile contractuale. Da, ne strângem mâna și încetăm relațiile. Dacă zicea «Ați încetat relația comercială» sau altfel e altceva? Nu. E același lucru. Acum, în sfârșit, pot să gândesc, din nou liber!

