Sinead O'Connor a anunţat că se retrage din industria muzicală

Cântăreaţa irlandeză Sinead O'Connor a anunţat că renunţă la turnee şi că se va retrage din industria muzicală anul viitor, confirmând totodată că următorul ei album de studio, "No Veteran Dies Alone", va fi ultimul LP pe care îl va lansa vreodată, informează duminică site-ul contactmusic.com și Agerpres. În vârstă de 54 de ani, artista irlandeză a dezvăluit într-o serie de mesaje publicate pe Twitter că va părăsi industria muzicală deoarece se simte "obosită" şi că albumul "No Veteran Dies Alone", aşteptat în 2022, va fi ultimul ei material discografic."Vă scriu aici pentru a vă anunţa retragerea mea din turnee şi din industria muzicală. Am îmbătrânit şi sunt obosită. 'NVDA' va fi ultimul meu album. Şi nu vor mai exista turnee sau acţiuni de promovare", a scris cântăreaţa într-un mesaj online.Vedeta irlandeză consideră că anunţul ei reprezintă o veste "uluitor de frumoasă", întrucât simte că acesta este momentul potrivit pentru a se retrage din muzică."Nu este o veste tristă. Este o veste uluitor de frumoasă. Un războinic ştie când el sau ea trebuie să se retragă. A fost o călătorie de 40 de ani. A sosit timpul să pun piciorul în prag şi să fac în aşa fel încât alte visuri să devină realitate", a adăugat cântăreaţa.Sinead O'Connor le-a explicat fanilor ei de pe Twitter că a decis să facă ea însăşi acest anunţ pe reţeaua de socializare deoarece s-a simţit încurajată de lansarea autobiografiei sale, "Rememberings"."Îmi cer scuze dacă i-am supărat pe agenţii companiilor de rezervări de bilete, pe organizatorii de concerte sau pe manageri din cauza mesajului despre retragerea mea din activitate. Probabil că acea carte m-a făcut să înţeleg că sunt propriul meu şef. Nu am vrut să aştept permisiunea unor bărbaţi care să-mi spună când pot să fac acest anunţ", a precizat vedeta irlandeză.Recent, Sinead O'Connor l-a acuzat în autobiografia ei pe regretatul cântăreţ american Prince că era un admirator al diavolului. Artista irlandeză a devenit cunoscută pe plan mondial după ce a lansat în 1990 un cover după "Nothing Compares 2 U", un cântec din repertoriul starului american. După succesul fenomenal al acelui cover, cântăreaţa irlandeză a participat la o petrecere organizată de Prince în 1991 în reşedinţa lui din Hollywood."No Veteran Dies Alone" va conţine şapte cântece şi va fi primul album de studio pe care cântăreaţa Sinead O'Connor îl va lansa după o pauză de opt ani, în prima parte a anului 2022. Precedentul LP al artistei se intitulează "I'm Not Bossy, I'm The Boss" şi a fost lansat în 2014