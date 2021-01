Teatrul Gong din Sibiu își redeschide sălile pentru public

„Suntem entuziasmați să ieșim din nou în fața publicului, după o pauză de aproape 11 săptămâni. Avem încredere că anul acesta va fi unul mai blând pentru noi toți! Bucuria revederii e cu atât mai mare pentru că vom juca pentru prima dată cu public un spectacol pregătit anul trecut, dar pe care l-am prezentat doar online. Regulile de protecție sanitară rămân valabile, iar numărul de locuri disponibile va fi sub 30% din capacitatea sălilor.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.„Hermann visează” în regia Elizei Păuna, după o adaptare de Daniel Chirilă, se constituie ca o declarație urbană de dragoste adusă Sibiului, marcând cu gingășie farmecul orașului prin casele cu ochi, Piața Mare, Brukenthal sau desenele lui Dan Perjovschi. Hermann este un băiețel ca oricare altul. Are numai 8 ani și are toate grijile pe care le poate avea un copil la vârsta lui: școala e prea grea, timpul nu-i mai ajunge pentru joacă și este dojenit permanent de părinți și profesori fiindcă toți vor să-l schimbe, dar el vrea să rămână același copil visător și jucăuș. Imaginația este una dintre super-calitățile lui Hermann, astfel, un drum banal spre școală, devine o aventură în care acesta devine eroul care îi salvează pe părinți, profesori și chiar întregul oraș. Pasional și jucăuș, Charlie Fălămaș articulează această călătorie prin muzica sa, alături de actorii Raluca Răduca, Adrian Prohaska și Lucia Barbu, ce redau bucuria teatrului de animație printr-un joc exaltant și tehnic. Producția de la Sibiu se bucură de contribuția scenografului Romulus Boicu, ce susține imaginarul poveștii într-o construcție versatilă, cu precizia unei științe a visului. Spectacolul are o durată de aproximativ 55 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani. Cei mici vor putea fi alături de Hermann atât vineri, 8 ianuarie, de la ora 18:00, cât și sâmbătă, 9 ianuarie, de la orele 11:00 și 18:00, dar și duminică, 10 ianuarie, de la ora 11:00.„Cel mai mare Gulliver” are la bază o adaptare de Leta Popescu, după textul omonim al lui Gellu Naum, unul dintre cei mai îndrăgiți autori români pentru copii, cunoscut mai ales pentru „Cărțile cu Apolodor”. Spectacolul de la Sibiu este construit pe muzica Adei Milea și îl aduce pe scenă pe Matei, un puști supărat pentru că e prea mic și crește prea încet. Ca prin minune, plimbându-se prin curte, Matei dă peste un cangur pitic care îi îndeplinește dorința și îl transformă într-un uriaș. Călătoria fascinantă a lui Matei spre mare surprinde atât prin tehnica noilor păpuși cu arc și tije, dar și prin proiecțiile live la scenă. Ca un inedit, trupa actorilor de la Sibiu (Lucia Barbu, Barbara Crișan, Daniela Dragomir, Gabriela Mitrea, Angela Páskuy, Claudia Stühler, Hansel Andrei, Paul Bondane, Charlie Fălămaș și Adrian Prohaska) a fost transformată într-o orchestră, iar întreg spectacolul a fost gândit ca unul muzical, ritmat și haios. Producția de la Sibiu are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandată copiilor cu vârsta peste 5 ani. Spectacolul va fi prezentat vineri, 15 ianuarie, de la ora 18:00, sâmbătă, 16 ianuarie, de la orele 11:00 și 18:00, dar și duminică, 17 ianuarie, de la orele 11:00.Bilete sunt disponibile online, începând de marți, 5 ianuarie. Prețul unui bilet pentru oricare din reprezentații este de 12 lei, tarif flexibil, pentru a permite anularea locului și relocarea acestuia pentru un alt spectacol al teatrului, o singură dată, în limita locurilor disponibile în momentul cererii, astfel încât spectatorii să se poată bucura fără griji de evenimente culturale. Cererea de anulare a unui bilet flexibil se poate face la sediul teatrului sau prin telefon, dar nu mai târziu cu 15 minute înainte de ora de începere a evenimentului, așa cum apare aceasta tipărită pe bilet, fără a specifica detalii despre motivul anulării. Rezervarea unui alt loc la un eveniment în următoarele 6 luni, de la data înregistrării celui anulat, este valabilă doar prin prezentarea biletului flexibil în format tipărit. Pentru mai multe detalii, puteți folosi numărul de telefon 0269 210 906.Mai mult decât atât, spațiile publice din interiorul teatrului sunt aerisite și dezinfectate complet, înainte de fiecare eveniment. Nebulizarea încăperilor se face cu un produs biocid de grupa I, utilizare profesională, non toxic, bactericid, fungicid, virucid și sporicid, avizat de Ministerul Sănătății.Accesul în teatru este permis numai în condițiile unui triaj observațional, ce presupune măsurarea temperaturii fiecărui vizitator/spectator. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3˚C.La intrarea în teatru, este obligatorie folosirea dezinfectanților pentru mâini.Accesul în spațiul teatrului se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m, urmărind marcajele de pe podea. Masca de protecție este obligatorie pe toată durata vizitei atât în interiorul, cât și în exteriorul teatrului.Agenția de Bilete a Teatrului „Gong” va fi deschisă doar cu 90 de minute înainte de începerea evenimentului și se va închide cu 15 minute înainte de ora de începere a spectacolului, astfel încât să se evite aglomerarea în foaierul teatrului, se arata in comunicatul Teatrului Gong.