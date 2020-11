Scriitorul scoţian Douglas Stuart, recompensat cu Booker Prize 2020 pentru romanul ''Shuggie Bain''

În vârstă de 44 de ani, Douglas Stuart s-a născut şi a copilărit în Glasgow. După ce a absolvit Royal College of Art din Londra, s-a mutat la New York unde a început o carieră în industria modei. A publicat în The New Yorker, precum şi pe LitHub, potrivit Agerpres.





Premiul Man Booker, cunoscut și ca Booker Prize, este un premiu literar ce se acordă în fiecare an celei mai bune opere scrise în limba engleză, de către un cetățean din lumea aglofonă, respectiv din țările membre ale Commonwealth-ului și Republica Irlanda.









''Shuggie Bain'' spune povestea unui băiat singuratic, aflat în căutarea propriei identităţi, care nutreşte o dragoste necondiţionată pentru mama sa alcoolică, rămânându-i alături în cele mai dificile momente. Acţiunea romanului este plasată în Glasgow, în anii '1980, pe vremea administraţiei Margaret Thatcher, o epocă marcată de sărăcie, criză economică, marginalizarea muncitorilor, precum şi de comunitarism religios, potrivit AFP.