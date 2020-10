webPR: Documentarul Lumea în Armonie - Festivalul Internațional George Enescu 2019 debutează internațional la Medici TV, luni, 19 octombrie 2020

este un documentar de o jumătate de oră despre a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume. Evenimentul și-a creat întregul program din 2019 pornind de la ideea că - într-o lume din care acordul pare să fi dispărut - Festivalul George Enescu poate reuși să restabilească, măcar pentru un timp, ceva din armonia pierdută a lumii, prin forța vindecătoare a muzicii.Inspirată de motto-ul său Lumea în armonie, ediția din 2019 a prezentat cel mai mare număr de concerte din istoria Festivalului - 84, multe dintre cele mai importante orchestre din lume, 32 de lucrări majore ale lui Enescu, 2.500 de artiști de talie mondială din peste 50 de țări și a durat 23 de zile. A fost cea mai extinsă ediție de până acum, având loc în București, 10 orașe din țară și șase orașe din lume și a captat atenția unui număr total estimat de 250.000 de iubitori ai muzicii, care s-au bucurat de atmosfera Festivalului în sălile de concerte, în transmisiuni live, concerte alternative, evenimente inspirate de muzică în întreg orașul și în țară.Documentarul surprinde nu numai desfășurarea amplă și atmosfera Festivalului, dar și reflecțiile unora dintre cei mai mari artiști ai lumii, prezenți la Festival, cu privire la importanța moștenirii enesciene, la relevanța Festivalului între marile evenimente de profil din lume, la rolul artistului și al muzicii în societate.și mulți alții împărtășesc impresiile lor despre calitatea publicul Festivalului, despre puterea muzicii de a ne face mai buni, despre realitatea noastră actuală și narațiunile pe care le construim pentru viitor. În viziunea lor, Festivalul Enescu reprezintă o sărbătoare a modului în care moștenirea culturală a lui Enescu ne leagă profund de umanitatea noastră, făcându-ne mai buni ca oameni și ca societate.Promisiunea Festivalului Enescu pentru o viziune utopică a muzicii și educației ca forțe pentru unitate și pace este evocată minunat de Joyce DiDonato: „[Festivalul] oferă șansa de a aduna comunitatea și de a avea o experiență comună în jurul marilor teme ale vieții și umanității ... Este o declarație frumoasă pentru o cultură să afirme: „acest Festival este ceva pe care îl prețuim, ceva care ne face mai buni ca societate și cultură, deoarece ne conectează la umanitatea noastră într-un mod profund.”La valoarea documentară a filmului, care prezintă desfășurarea unui mare Festival de muzică clasică în ultimul an în care o ediție de asemenea anvergură și comuniune a mai fost posibilă având în vedere timpurile dificile pe care le trăim, se adaugă încărcătura emoțională conferită imaginilor de realizarea, în retrospectivă, a unicității și irepetabilității lor.Documentarul va putea fi urmărit, de la jumătatea lunii noiembrie 2020, și pe site-ul Festivalului.Numit de The New York Times ca fiind cel mai apropiat lucru de un Netflix al muzicii clasice, Medici TV este cea mai mare platformă online de muzică clasică, oferind acces spectatorilor săi la o librărie de peste 2.000 de programe (concerte, spectacole de operă și balet, documentare și masterclass-uri).