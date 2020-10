Începe maratonul cultural Astra Film Festival Online

Maratonul cultural Astra Film Festival Online începe vineri, 16 octombrie și durează 10 zile. După ce AFF Open Air a avut loc în perioada 4-13 septembrie 2020 în centrul istoric al Sibiului și în Muzeul Astra, a doua parte a festivalului se desfășoară online. Publicul din România va avea acces la zeci de filme documentare, multe dintre ele prezentate în premieră, de vineri 16 octombrie ora 00:00, până duminică, 25 octombrie, ora 24:00. Biletele s-au pus în vânzare, iar vizionarea unui film costă 10 lei, un abonament de Secțiune costă 50 de lei, iar abonamentul de acces la toate filmele (Festival Pass) 100 de lei. Filmele internaționale sunt subtitrate în limba română, iar filmele românești sunt subtitrate în limba engleză.

„Îndrăznesc să afirm că porția necesară de film documentar anual este de mărimea programului Astra Film Festival, cel puțin 80 de filme. Este necesar să exersam capacitatea de a fi atenți la cele mai neînsemnate detalii ale lumii care ne înconjoară, să reflectam la ele. Aceste filme documentare, făcute de extraordinar de talentați regizori, ne ajută să decupăm lucruri aparent neînsemnate din lumea cotidiana, sau chiar considerate importante dar abordate din alte perspective. Selecția AFF Online 2020 este un regal pentru cei care își permit să se delecteze și să exerseze mirarea față de lumea în trecere. Și putem face acest lucru timp de 10 zile, de acasă. Vizionare în tihnă vă doresc!”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, director Astra Film.

Programul de filme este grupat în 4 secțiuni. În secțiunea competitivă Voci emergente ale documentarului s-au calificat 10 producții europene noi, ale unor autori tineri. Fiecare film din competiție strălucește prin ingeniozitatea alegerii perspectivei potrivite, prin curajul de a puncta subiecte dureroase, greu de surprins, sau prin a experimenta folosirea limbajului cinemaului documentar în abordarea realității care ne înconjoară.

În cealaltă secțiune competitivă, Europa Centrală și de Est, sunt alte 10 documentare creative, ai căror autori deslușesc și transpun în limbajul cinemaului de non-ficțiune realitățile atât de particulare pe care le trăiește de la căderea comunismului încoace această zonă a fostului bloc sovietic. Filmele aduc în atenție întâmplări bizare petrecute în timpul comunismului, povești despre curajul unor anti-eroi, oameni obișnuiți care au avut curajul să se opună dictaturii, efectele tranziției, dictatorii de azi și, nu în ultimul rând, forța artei și a artistului în fața celor însetați de putere.

În Competiția România au fost 11 filme: povești ale românilor plecați în țări străine, corupția și curajul de a o demasca și de a lupta împotriva ei, lumea digitală cu noile ei reguli, vârsta a treia, în căutarea identității, tradițiile străvechi și încercările de a le păstra, fenomene inedite și fascinante, așa cum este Delta Văcărești și impactul ei asupra vieții unor oameni, precum și evenimente din istoria recentă, cum ar fi persecuțiile pe care le-au trăit membri ai comunității evreiești acum 75 de ani sau efectele încă prezente ale dezastrului de la Cernobîl. Avem bucuria să reluăm pentru spectatorii Astra Film Online 7 din cele 11 filme aplaudate la AFF Open Air. AFF Memorabilia. Includem în programul Astra Film Festival Online o selecție de 11 documentare excelente care au marcat edițiile precedente ale festivalului. Unele au câștigat premii la edițiile la care au participat, altele au rămas în memoria publicului pentru subiectele inedite și creativitatea realizării și toate, fără excepție, au atins cel puțin o coardă sensibilă, care continuă să rezoneze și azi. Filmele sunt selectate din Arhiva Astra Film, care se apropie de 30.000 de titluri de filme documentare din toată lumea, adunate în cei 27 de ani de existență a festivalului.

Astra Film DokTank, este unul dintre cele mai apreciate programe ale industriei de film documentar și are ca scop încurajarea dezvoltării și creșterii industriei documentare românești și europene. În cadrul acestui program au loc întâlniri între realizatori de documentar consacrați sau aflați la început de drum, studenți, producători, distribuitori de film, reprezentanți ai diferitelor festivaluri sau alți experți din industrie din toată lumea.

Anul acesta, Astra Film DokTank 2020 va avea loc online între 18 și 22 octombrie și include discuții, dezbateri, ateliere și prezentări de proiecte în dezvoltare. Astra Film Lab va prezenta 11 proiecte în dezvoltare: Don’t worry, Sari! (Sari Haragonics - Ungaria), Greek wife (Polina Moshenska - Ucraina, Grecia, Germania), Letter (Carmen Tofeni - România, Croația, Belgia), Lost and Found (Laurențiu Garofeanu - România, Canada), Parentwood (David Power - România, Italia), Prophet of Doom (Nikolai Galitzine - Rusia, USA, Spania, Italia, Franța, UK), Spirits Rebellious (Marlene Edoyan - Canada), Swinging Fields (Sareen Hairabedian - Iordania, Irlanda, Armenia), The Wedding Operation (Daniel Bărnuți - România), Vivien will be Adult (Eszter Hajdu - Ungaria), Without property (Adrian Dohotaru - România). Fiecare proiect participă la ateliere de training, va fi prezentat (pitch) în fața unui public alcătuit din reprezentanți ai industriei - producători, distribuitori, reprezentanți ai diferitelor festivaluri -, și va avea șansa interacțiunii individuale cu experți din diversele ramuri ale industriei de film documentar, de la producție și finanțare la distribuție.

Astra DokTank, dezbaterile filmului documentar este un program care include o discuție din seria „Viața în documentar” - între regizorul și producătorul Liviu Tipuriță, nominalizat la BAFTA, și renumitul editor de documentar Andrew C. Evans. Discuția, care va avea loc pe Zoom și va fi transmisă live pe Facebook, se va desfășura în data 18 octombrie 2020, începând cu ora 20:00, va fi în limba engleză, va dura 50 de minute și va fi urmată de o sesiune Q&A de 40 de minute.

Astra DokTank Case Study. Filmul „Acasă / My Home”, a participat ca proiect de film în cadrul programului DokTank 2018. De atunci a avut o carieră internațională excepțională. Povestea acestui film va fi subiectul unui studiu de caz în prezența regizorului Radu Ciorniciuc și a distribuitorului filmului, Salma Abdalla (Autlook). Discuția va avea loc joi, 22 octombrie și va fi transmisă live pe Facebook.

De asemenea, în cadrul Astra DokTank, va avea loc o prezentare interactivă cu reprezentanții Mediadesk-Creative Europe despre modul în care se va schimba mecanismul prin care vor fi finanțate festivalurile de film în Uniunea Europeana în perioada 2021-27, cât și felul în care se adaptează linia de finanțare pe acest domeniu în condițiile pandemiei de Covid19. Prezentarea va fi accesibilă reprezentaților industriei de film din România și Europa. Biletele individuale și abonamentele se pot achiziționa urmând link-ul https://tv.festhome.com/festivaltv/astra-film-festival sau direct de pe paginile filmelor. Întregul program poate fi găsit pe site-ul festivalului: https://www.astrafilm.ro/filme-online/

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.