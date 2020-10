Premiera semnată Radu Afrim: "Inimă și alte preparate din carne"

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova





Despre dragoste și despre praful colorat care se alege din ea. Despre fluturele-labrador care se zbate în zadar la capătul realității. Despre umorul involuntar și singurătatea voluntară. Despre adevăr, tandrețe și sex. Despre copii, poezie și cafea. Despre corp și despre cum duce el greul. Despre crizele mici izbucnite în plină criză. Despre frumusețe și despre sufletele tot mai uscate, întărite deja pe la margini. Despre plăcere și boală. Despre limbaj și despre cum se scurge culoarea din lucruri. Despre cuplurile de interior. Despre viața care atârnă la câțiva cm în afara noastră. Despre inimă și alte preparate din carne. Dan Coman

Radu Afrim este unul dintre cei mai importanţi regizori români. A câștigat de trei ori Premiul UNITER pentru regie, Premiul Academiei Române (pe anul 2017) și este considerat un creator rebel și reformator, autor al unui demers performativ țesut din atmosferă și personaje, îmbunătățit, cum spune artistul însuși, cu un „supliment de realitate”. În anul 2008 i s-a decernat Premiul Coup de Coeur de la Presse la Festivalul de la Avignon Off, pentru spectacolul „Mansarde à Paris/ Les détours Cioran” montat în Luxemburg.









Prețul biletului este 35 lei (15 lei redus pentru elevi/studenți/seniori) la Agenția teatrală, și 34 lei pe platforma online: https://ebilet.tncms.ro/ebilet

PREMIERA va avea loc în acest sfârșit de săptămână - sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 19:00. Spectacolul se va juca în Sala „Amza Pellea”, iar publicul se va putea așeza în sală în funcție de noile norme impuse de pandemia coronavirus. De altfel, întregul concept al spectacolului a pornit de la situația neobișnuită prin care am trecut cu toții, din luna martie și până în prezent.Radu Afrim montează pentru a treia oară la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, după „Dacă am gândi cu voce tare” de Adnan Lugonić și „Casa cu suricate” de David Drábek. Și de această dată a ales să lucreze cu scenografa Irina Moscu, cea care, pentru această ediție a Galei UNITER a fost nominalizată la Premiul pentru cea mai bună scenografie, pentru scenografia creată pentru „Casa cu suricate”, spectacol produs de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova în 2019. Sound design-ul noii producții este semnat de Mihai Dobre, iar mişcarea scenică poartă amprenta Flaviei Giurgiu.Distribuția spectacolului este alcătuită din: Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Ramona Drăgulescu, Flavia Giurgiu, Romanița Ionescu, Geni Macsim, Ioana Florentina Manciu, Cătălin Mihai Miculeasa, Claudiu Mihail, Raluca Păun, Vlad Udrescu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Irina Danciu, Corina Oprea, Mihai Alexandru Purcaru, Sorin Gruia, Minela Popa, Florin Chirea.Acolo unde-i aprinsă țigara, un bărbat înalt îți va întinde, înflorită, inima sa.Irina Moscu este scenograf și arhitect, creator de decoruri pentru spectacole prezentate atât în zona independentă cât și în cele mai importante teatre din țară. Irina a câştigat numeroase premii şi nominalizări, inclusiv Premiul Ordinului Arhitecţilor pentru cea mai bună scenografie în Anuala de Arhitectură Bucureşti. De asemenea, are două nominalizări la Premiul UNITER pentru cea mai bună scenografie, la ambele proiecte lucrând cu regizorul Radu Afrim: „Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte” de Radu Afrim și „Casa cu suricate” de David Drábek.Dan Coman, născut în 1975 la Gersa, Bistrița-Năsăud, a publicat de-a lungul timpului patru cărți de poezie și patru romane, cel mai recent fiind „aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată” (Polirom, 2019). A primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut (2004), Premiul Radio România Cultural (2010, 2018), Premiul Observator Cultural (2018), Premiul Cartea de poezie a anului 2017 în cadrul Galei tinerilor scriitori (2018). Locuiește la Bistrița, unde organizează Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița. Textele sale sunt incluse în antologii din România, Suedia, Franţa, SUA, Serbia, Ungaria, Slovenia, Canada.Text: Dan ComanRegie, video și univers sonor: Radu AfrimScenografie: Irina MoscuSound design: Mihai DobreMişcare scenică: Flavia GiurgiuAsistent regie: Claudia GorunCu: Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Ramona Drăgulescu, Flavia Giurgiu, Romanița Ionescu, Geni Macsim, Ioana Florentina Manciu, Cătălin Mihai Miculeasa, Claudiu Mihail, Raluca Păun, Vlad Udrescu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Irina Danciu, Corina Oprea, Mihai Alexandru Purcaru, Sorin Gruia, Minela Popa, Florin Chirea.Următoarele reprezentații vor avea loc în 14 și 15 octombrie 2020, de la ora 19:00.*Spectacolul este recomandat publicului cu vârsta de peste 16 ani.