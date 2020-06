Edițiile din acest an ale Electric Castle, Untold și Neversea au fost anulate oficial din cauza pandemiei de coronavirus

Trei mari festivaluri programate în vară - Untold, Neversea și Electric Castle - au fost anulate orificial din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, au anunțat marți organizatorii acestora.

Organizatorii Untold și Neversea, care se desfășoară an de an la Cluj și Constanța, au anunțat că își asumă amânarea celor două festivaluri pentru anul 2021.

Decizia a fost luată în contextul incertitudinii care planează asupra industriei de evenimente, a condițiilor stricte prin care oamenii pot lucra împreună, dar și a faptului că Ministerul Culturii a trimis în Parlament un proiect de lege care interzice organizarea evenimentelor cu peste 1000 de persoane până pe 31 august 2020, au transmis organizatorii celor două festivaluri.

"În contextul incertitudinii care planează asupra industriei de evenimente, a continuării condițiilor stricte prin care oamenii pot lucra împreună dar și a faptului că Ministerul Culturii a trimis în Parlamentul României un proiect de lege care interzice organizarea evenimentelor cu peste 1000 de persoane până pe 31 august 2020, considerăm necesar să ne asumăm noi o decizie finală, care să ofere claritate tuturor celor care așteptau festivalurile din această vară.

Cu inima frântă, dar cu certitudinea că luăm cea mai bună decizie pentru sănătatea și siguranța tuturor românilor, luăm decizia de a amâna Untold și Neversea din acest an, pentru anul 2021”, au transmis organizatorii celor două festivaluri.

Cei care au cumpărat abonamente și bilete pentru edițiile din acest an au posibilitatea de a le transforma în abonamente și bilete Anytime, care garantează accesul la una dintre următoarele trei ediții. Cei care se vor afla în imposibilitatea de a participa la ediția din 2021 vor putea opta pentru refund în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2021.





Untold era programat în perioada 31 iulie - 2 august 2020 la Cluj-Napoca, iar Neversea, în perioada 2 – 6 iulie 2020 la Constan'a.





De asemenea, organizatorii Electric Castle au anunțat oficial marți că ediția a 8-a a festivalului de la Cluj se amână pentru perioada 14 - 18 iulie 2021.

"Din păcate, cu o lună și jumătate înainte de momentul în care aceasta ar fi trebuit să debuteze, nu există niciun scenariu în care noi le-am putea asigura așa cum ne-am dori. Urmând direcția stabilită de toate marile evenimente din lume și deciziile autorităților din majoritatea statelor europene, pe care anticipăm că și autoritățile române le vor implementa, în curând, anunțăm oficial că ediția a 8- a a Electric Castle se amână pentru perioada 14 – 18 iulie 2021.

Este o decizie foarte dificilă și suntem conștienți de dezamăgirea și tristețea pe care le simt nu doar fanii noștri ci și toți cei care, an de an, fac posibilă fiecare ediție a festivalului. De la echipe de producție, tehnicieni, artiști, arhitecți, comercianți, comunitatea locală și voluntari, mii de oameni vor simți efectele acestei decizii.

Ne mobilizăm acum pentru a ne reorganiza pe noile coordonate de timp anunțate, primul pas fiind reconfirmarea artiștilor ce ar fi trebuit să fie prezenți, în această vară, pe domeniul Banffy", au transmis organizatorii Electric Castle.

Ei precizează că toate biletele achiziționate pentru ediția a 8-a rămân valabile, iar noi detalii și opțiuni vor fi anunțate în următoarele zile.

Electric Castle era programat în perioada 15-19 iulie 2020 la Castelul Banffy din comuna Bonțida.

Și organizatorii Festivalului Jazz in the Park, aflat la ediția a 8-a, au anunțat că evenimentul se amână pentru 2021, din cauza pandemiei de COVID-19 și având în vedere restricțiile impuse de autorități. Festivalul programat în acest an între 25 și 28 iunie, în Parcul Central din Cluj-Napoca, se amână pentru 24-27 iunie 2021.