Termenul de înscriere la Concursul internațional "George Enescu” a fost prelungit până la 29 mai

Condițiile de participare rămân neschimbate, iar procedura de înregistrare se derulează online pe site-ul festivalenescu.ro . Aceasta masura a fost luata de organizatori la solicitarea mai multor tineri muzicieni care au întâmpinat dificultăți în încercarea de a înregistra materialul muzical care trebuie depus din cauza regulilor de distanțare socială din țările lor.Potrivit siteului oficial al evenimentului, ediția din această toamnă a Concursului Enescu este în continuare în curs de pregătire. Organizatorii Competiției au încredere în efectele măsurilor implementate pe plan național și internațional pentru gestionarea COVID-19. Tinerii muzicieni sunt încurajați să se înregistreze în Concurs până pe 29 mai și sunt asigurați că, în caz de forță majoră, taxa de participare va fi returnată integral tuturor celor înscriși (inclusiv celor care nu au trecut de etapa de preselecție).„În contextul situației de urgență cauzate la nivel global de pandemia COVID-19, majoritatea școlilor de muzică sunt încă închise și mare parte din populația lumii stă acasă, respectând restricțiile impuse de autorități. Prin urmare, cei mai mulți dintre studenți nu au posibilitatea tehnică de realizare a materialelor necesare aplicației (în mod special a înregistrărilor pentru etapa de preselecție). În aceste condiții, dorim să ajutăm în procesul de înscriere al candidaților noștri. Am decis ca data finală pentru înscrieri să fie 29 mai 2020, sperând că până atunci situația va fi mai echilibrată, atât în România, cât și pe plan internațional. Ne dorim foarte mult ca aceste măsuri să fie de ajutor și îi încurajăm pe tinerii artiști să nu renunțe, ci să profite de această oportunitate deosebită oferită de Concursul Enescu, a declarat presei Mihai Constantinescu, directorul executiv al ARTEXIM.Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România. Ediția din acest an este programată să aibă loc între 29 august și 20 septembrie 2020. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – iar standardele internaționale după care este organizat îl poziționează în vârful ierarhiei evenimentelor de gen desfășurate în peisajul muzicii clasice din România. Ediția din acest an are programate 19 concerte și recitaluri deschise publicului larg.