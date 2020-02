Muzica lui Enescu, interpretată de London Philharmonic Orchestra, se aude la Royal Festival Hall

Alături de prestigioasa orchestră, binecunoscută publicului din România prin intermediul numeroaselor prezențe la Festivalul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti, seara îi are ca protagoniști pe dirijorul finlandez Osmo Vänskä și pe pianistul Jeremy Denk. Concertul face parte din seria 2020 Vision pe care LPO o organizează pe parcursul acestui an.







Datorită eforturilor susținute de Festivalul „George Enescu“, creaţiile enesciene își fac tot mai simțită prezenţa în programele celor mai importante trei orchestre britanice. Astfel, în ultimii trei ani, lucrări ale compozitorului român au fost interpretate de London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra şi Royal Philharmonic Orchestra.







Ora 19.30 (ora Londrei)





London Philharmonic Orchestra





PROGRAM

Fondată în anul 1932, London Philharmonic Orchestra este una dintre cele mai vestite orchestre simfonice din lume, caracterizată printr-un echilibru perfect între vechea sa istorie şi capacitatea de a se implica în proiecte contemporane dintre cele mai îndrăzneţe. Alături de concertele clasice susținute la nivel național și internațional, orchestra are propria casă de discuri, înregistrează coloane sonore pentru jocuri video și merge în comunități pentru a desfășura activități educaționale. Orchestra a fost fondată în de către Sir Thomas Beecham, iar de atunci a fost condusă de numeroși dirijori celebri precum Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt and Kurt Masur. Maestrul Vladimir Jurowski, director artistic al Festivalului “George Enescu”, este dirijor principal al LSO din 2017.Vineri, 28 februarie 2010Royal Festival HallOsmo Vänskä - dirijorJeremy Denk –pianistConcertul pentru pian nr. 4 de Ludwig van BeethovenCiacona in memoria lui Ioan Paul al II-lea de Krzysztof PendereckiSimfonia nr.1 de George Enescu