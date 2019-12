"Soţii", spectacol de teatru despre viaţa cuplului Ceauşescu / Premieră absolută în România la Teatrul Odeon, în 22 decembrie

Citește și:

Spectacolul va avea loc pe 22 decembrie 2019, ora 19:30, la Sala Studio a Teatrului Odeon, o dată-simbol care marchează 30 de ani de la căderea regimului Ceauşescu.După spectacol va avea loc o dezbatere cu publicul, moderată de Mihaela Michailov, critic de teatru şi dramaturg.Spectacolul SOŢII (Gli Sposi) este adaptat după un text al dramaturgului francez David Lescot, în traducerea scriitorului şi criticului de teatru italian Atillio Scarpellini, în cadrul proiectului european “Fabulamundi. Playwriting Europe – Beyond Borders”. Pe 30 noiembrie 2019 spectacolul a fost nominalizat la Premiul UBU, cea mai prestigioasă competiţie din lumea teatrului din Italia, la categoria “Cea mai bună adaptare după un text străin”.“Gli Sposi” / Soţii s-a bucurat de un mare succes de public în 2019, jucându-se “sold out” la Roma şi primind recenzii elogioase în presa naţională din Peninsulă.“Gli Sposi” este adaptarea în italiană a piesei “Les Epoux” scrisă de autorul francez David Lescot în 2015.“Un bărbat şi o femeie. Persoane obişnuite, în România secolului XX. Ambii provin din mediul rural. Cei doi se regăsesc ca membri ai Partidului Comunist. Nimic nu pare să-i deosebească de “tovarăşii” lor. În afara faptului că sunt mai prejos chiar decât colegii lor mediocri. Sunt făpturi fără strălucire într-o lume fără orizont”, scrie David Lescot.Pas cu pas, cuplul sângeros şi fără scrupule ajunge la vârful puterii în stat, cei doi devenind dictatori temuţi de popor, care îşi găsesc sfârşitul sub gloanţe, în faţa telecamerelor şi a lumii întregi.“Extraordinari ambii interpreţi: Timpano în întruchiparea idiosincraziilor dictatorului, Frosini în a face credibilă, și chiar comică, în ciuda ororii, furia celei care se considera „mama patriei” - Graziano Graziani, minimaetmoralia.it“Se şi râde, dar cu dinții încleștați, văzând spectacolul perfect “Soții” al francezului David Lescot, admirabil tradus, cu limbaj direct, ritmic, de Attilio Scarpellini, şi interpretat de un cuplu teatral care, de fiecare dată, se dovedeşte a fi copleşitor” - Massimo Marino, doppiozero.com“Cuplul Ceauşescu, o (urâtă) poveste despre putere. Nicolae şi Elena, copilăria despotului, dictatura, colaborarea strânsă între cei doi, procesul, condamnarea la moarte: Frosini / Timpano , cu “Soţii”, aduc în scenă cuplul simbolic din anii negri ai României” - Corriere della SeraElvira Frosini și Daniele Timpano sunt doi autori, regizori și actori fondatori ai Companiei Teatrale Frosini/ Timpano. Operele lor au fost prezentate în numeroase teatre, festivaluri şi concursuri din Italia și străinătate, printre care: Romaeuropa Festival, Teatro Argentina din Roma, Teatro Elfo Puccini, Bassano Opera Estate / Festival B. Motion, Inequilibrio / Armunia Festivalul Castiglioncello (Li), Teatro della Tosse, Festival delle Colline Torinesi, Teatrul Bellini din Napoli, Teatrul India din Roma, Festivalul Short Theatre Roma, „Face to face” / Theatre de la Ville Paris, Place à l'Art Performance și La Nuit Blanche din Paris. Spectacole: Dux in scatola (2006), Reperto#01 (2006), Ecce robot! (2007), Sì l'ammore no (2009), Risorgimento pop (2009), Ciao bella (2010), Digerseltz (2012), Aldo morto - tragedia (2012), Zombitudine (2013), Alla città morta. Prima epistola ai romani (2014), Carne (2016), Acqua di colonia (2016). Premii şi nominalizări: “Dux in scatola”- finalist la premiul “Scenario e Vertigine” (2006), “Reperto#01” - Finalist Premio VDA (2006), “Sì l'ammore no” finalist la Premiul Dante Cappelletti/Tuttoteatro.com nel 2009. Spectacolul “Caccia 'l drago” câştigător al premiului VDA 2015, “Aldo morto” candidat la prestigiosul Premiu UBU pentru cea mai bună noutate dramaturgică, a câştigat premiul “Rete Critica 2012” şi premiul “NICO GARRONE” 2013. “Acqua di colonia” a candidat la Premiul Ubu 2017, la categoria “Noutate dramaturgică” şi a fost selecţionat la Eurodram 2018. Cei doi autori, regizori şi autori au lucrat la RaiRadio3 în câteva emisiuni şi, în 2014 Rai 5 le-a dedicat un documentar “Roma: la nuova drammaturgia”.