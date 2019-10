Înscrieri la Școala de Fotografie FOTOPOETICA 2019-2020

Taxa de curs va fi de 600 de euro (echivalent in RON la cursul de zi al BNR) pentru întregul an școlar. Taxa va fi achitată eșalonat – cate 200 de euro (echivalent RON) – la începutul fiecăreia dintre cele trei etape de curs. Cei care au posibilitatea sa plătească de la început taxa pentru întregul an vor beneficia de o reducere de 100 euro, deci costul cursului se va reduce la 500 euro (echivalent RON).Cursul va dura un an universitar (octombrie-iulie), cu câte o ședință săptămânală de zproximativ 5 ore. Cursul este organizat in trei etape: octombrie-ianuarie, februarie-aprilie și mai-iulie, asigurand astfel întreaga varietate de anotimpuri pentru fotografiile de exterior. Programa amănunțită va fi comunicată celor înscriși la începutul cursurilor.Pentru informații suplimentare scrieți pe francisc.mraz@fotopoetica.ro sau sunați la 0722203529.Fotografii de Francisc Mraz, fondator și coordonator FOTOPOETICA