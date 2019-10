Vernisaj la Anca Poterasu Gallery cu ocazia Săptămânii Leipzig în București

Cu prilejul Săptămânii Leipzig în București la Galeria Anca Poterașu are loc deschiderea oficială a expoziției ”not everything means something, honey (vol.2)” în prezența Excelenței Sale, domnul ambasador al Republicii Federale Germane Cord Meier-Klodt. Evenimentul are loc miercuri, 2 octombrie, 11:30 - 19:00, la sediul galeriei (Popa Soare 26, București).





Expoziția ”not everything means something, honey (vol.2)” prezintă lucrările a douăsprezece artiste din generații diferite, care lucrează în medii variate și contexte distincte. Artistele invitate expun lucrări critice cu privire la subiecte precum violență, distrugere, identitate și transformări ce au loc individual și la nivel de comunitate.





Artiste: Anna Baranowski, Birgit Brenner, Larisa Crunteanu, Laurette Le Gall, Stef Heidhues, Sonja Hornung, Adelina Ivan, Aurora Kiraly, Kristina Schuldt, Jana Schulz, Hanna Stiegeler, Ulrike TheusnerExpoziția este organizată în colaborare cu Elke Hannemann și Franziska Jaster de la Galerie EIGEN + ART și cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania în România.