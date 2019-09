O călătorie în benzi desenate alături de artistul româno - american Sandu Florea

De la New York la Palatul Suțu:

Seria expozițiilor "Maeștri ai benzii desenate românești" continuă la Palatul Suțu cu un invitat din New York: artistul Sandu Florea. Vor fi expuse în premieră planșe de bandă desenată realizate pentru Marvel Comics și DC Comics, alături de benzi desenate apărute în revistele „Cutezătorii”, „Luminița”, „Șomii Patriei”, „Carusel”. Expoziția va cuprinde și numere din revistele de benzi desenate americane Superman, Batman, Green Lantern semnate în original, numere din revistele „Cutezătorii”, „Șomii Patriei”, „Luminița”, „Carusel” din colecția Andrei Szasz precum și planșe în original din colecția Muzeului Benzii Desenate (coordonat de Alexandru Ciubotariu). Un scurt film documentar despre cariera și modul de lucru al artistului va fi prezentat în premieră în data de 11 octombrie 2019, ora 19:00 la vernisajul expoziției.





Expoziția poate fi vizitată gratuit la Palatul Suțu, de marți până duminică, 10.00 - 17.30 ultima intrare, în perioada 1 - 31 octombrie 2019.





Născut în județul Hunedoara în anul 1946, Sandu Florea a absolvit Institutul de Arhitectură din București în 1971. Debutul său a avut însă loc în timpul studenției, în anul 1968, cu serialul „Năzdrăvăniile lui Păcală” publicate în revista „Luminiţa”. Se dedică exclusiv benzilor desenate publicând până în 1989 în aproape toate revistele şi almanahurile pentru copii şi tineret din țară. În perioada comunistă în România au fost publicate 50 de volume de bandă desenată, dintre care 9 au fost realizate de Sandu Florea. A adaptat romanele lui Nicolae Frînculescu, editând împreună cu acesta, în 1990, revistele de benzi desenate „Carusel” şi „Proteus”. În 1991 emigrează împreună cu familia în Statele Unite unde, în 1992, debutează la Marvel Comics, cea mai importantă editură de benzi desenate din SUA. Lucrează și în prezent pentru editurile de benzi desenate americane Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse ș.a. realizând în toată cariera sa sute de benzi desenate, devenind cunoscut pentru ilustrarea aventurilor super-eroilor americani: Batman, Thunder Strike, Blade, Spiderman Unlimited, Conan the Barbarian, Dr. Strange, X-Force, The Executioner, Buffy – the Vampire Slayer, Insane Clown Posse, Generation X, Elektra, X-treme X-men, Hawkeye etc.







Curator al expoziției: Mihai I. Grăjdeanu, autor de benzi desenate.







Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Municipiului București.