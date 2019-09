Lansarea cărții De la 100 la 50 de kilograme, de Irina Reisler

După mai bine de doi ani de când i-am propus să scrie despre povestea ei, Irina Reisler ne face o surpriză și așterne în paginile cărții De la 100 la 50 de kilograme: Vreau, pot, fac, pentru că merit! o parte din viața ei. Nu este numai povestea unei învingătoare în lupta cu kilogramele, este și o carte despre alegerile Irinei, despre poeziile care le scrie și nu în ultimul rând despre marea ei pasiune – creația de bijuterii. Cele peste 100 de imagini din volum fac parte din arhiva personală a Irinei Reisler, iar fotografia aleasă pentru copertă nu este întâmplător un selfie. Este o invitație la redescoperirea și iubirea de sine.“Am scris această carte cu vârful inimii mele. Și vei citi povești pe care le-am scos din miezul inimii mele. Am așternut pe hârtie emoții intime, bătăi ale inimii mele. Așa că te voi ruga să citești cartea cu inima ta, în așa fel încât inimile noastre să se întâlnească, într-o scânteiere de magie. Acea magie pe care obișnuim să o numim „Iubire“…” Irina Reisler“Eu nu mai cunosc pe nimeni ca Irina: să slăbești de la 100 la 50 de kilograme înseamnă, înainte de toate, un efort imens de voință și determinare. Și după ce ți-ai atins obiectivul, să îți dedici o mare parte din timp ajutând necunoscuți sa învețe principiile alimentației sănătoase înseamnă să ai vocația empatiei și a bunătății. Nu exagerez când spun că sunt mii de persoane care trăiesc mai sănătos datorită sfaturilor ei.” Virginia LupulescuIrina despre Irina:Mă cunoști de la televizor, de la Știrile ProTV și de la emisiunea Doctorul Casei, de pe ProTV și Acasa TV. În ultima parte a carierei mele jurnalistice am realizat emisiuni pentru tine la TVR 1, TVR 2, Realitatea TV și Romantica. Întâia mea dragoste a rămas însă radioul. Pentru că în Radio România mi-am început cariera în presă, în timpul facultății de Jurnalism, imediat după absolvirea liceului MF 3. Această dragoste s-a născut în copilărie, când am absolvit, în paralel cu gimnaziul, Școala de Muzică, secția vioară. Iată cum notele muzicale m-au dus către cifre, care m-au îndreptat către litere, iar viața mea este acum acordată la vibrația Universului.De mai bine de zece ani lucrez pe cont propriu într-un domeniu dedicat frumuseții: estetică și creație de bijuterii. Le mulțumesc Gabrielei, Anișoarei, Nicoletei și lui Marius, pentru ca îmi sunt parte din viață.Sper ca povestea mea să te fi inspirat să faci alegeri bune pentru tine. Dacă vrei să consolidezi efectele stilului de viață sănătos și crezi ca îți pot fi de folos, mă găsești zi de zi la sediul By Irina Reisler, din strada Dr. Staicovici D. Nicolae nr. 4D. Aici se află salonul de remodelare și înfrumusețare, magazinul de cosmetice PostQuam și showroomul Marysia.