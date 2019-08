Scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici, invitatul special al Art Festin Făgăraș

Eugen Ovidiu Chirovici a hotărât cu ceva timp în urmă să se dedice exclusiv scrisului și s-a mutat în Marea Britanie. ”Am scris povești de când mă știu, dar am făcut multe lucruri diferite înainte de a decide, acum opt ani, să a puc taurul de coarne și să devin scriitor cu normă întreagă”, spune scriitorul, citat într-un comunicat al organizatorilor.





Cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene in România, vor fi proiectate cinci scurt metraje regizate de cineaști europeni, reunite în cadrul campaniei EUandME, ce prezintă o colecție de povești emoționante care ne dezvăluie ce face Europa pentru fiecare cetățean al său: “La Cle”/”Cheia” (FR), “The Living Hostel”/”Pensiunea vie” (GER), “The Loner”/”Singuraticul” (PL), “The Shape”/”Forma” (BE) si New World Symphony; Noua simfonie mondială" (RO). Scurt metrajele vor fi proiectate vineri, 9 august, la ora 21:00, pe ecranul montat in fața cetății.





”Cartea Oglinzilor”, scrisă în limba engleză, este un thriller psihologic a cărui acțiune se desfășoară în Statele Unite tradus în treizeci și nouă de limbi și vândut până în prezent în peste șase sute de mii de exemplare.Chirovici a primit Marele Premiu pentru Jurnalism (1999), Premiul Pamfil Șeicaru (2000), Medalia de Aur a Centrului Ecumenic Internațional (2000), Premiul pentru Jurnalism al ANSVM (2002). În 2002 a fost decorat cu Ordinul Steaua României. În 2009 a primit distincția „Kent Medallion” din partea Alteței Sale Regale Ducele de Kent.“Ne bucurăm sa aducem Artfestin, și în acest an, aproape de iubitorii de cultură din Țara Făgărașului si de pretutindeni. Sperăm ca publicul să participe in număr cat mai mare la cele trei zile de film, teatru, carte, muzică, activități sportive și pentru copii. Festivalul va prilejui întâlniri cu personalități precum Ivan Patzaichin, Marcel Iureș, Eugen Ovidiu Chirovici, într-un adevărat festin cultural găzduit de Cetatea Făgărașului”, a spus Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș.“Dacă anul trecut ne-am concentrat pe filmele americane clasice, în acest an am ales ca temă filmul european, si vom prezenta unele dintre cele mai bune pelicule, premiate la marile festivaluri europene. ArtFestin evoluează, astfel, către un “mélange” cultural cu arome europene, unit in diversitatea sa de pasiunea pentru frumos”, a spus Irina-Margareta Nistor, directorul artistic al festivalului și președinta Asociației Culturale ArtRaising.Proiecțiile speciale ale acestei ediții sunt: “Parking”, în regia lui Tudor Giurgiu, “Leto/O vara rock and roll”, “Cold War/Razboiul rece”, “Everybody knows / “Toată lumea vorbește”, ”Woman at War/”Femeie în razboi”.Festivalul readuce Teatrul Act in Făgăraș cu spectacolul „Moș Nichifor”, în interpretarea lui Marcel Iureș si a Ruxandrei Maniu, regia Alexandru Dabija, după „Moș Nichifor Coțcariul” de Ion Creangă. Lansat recent, spectacolul continuă seria pieselor de succes oferite de Teatrul Act, care revalorizează texte clasice de Ion Creangă într-o formula unică. „Moș Nichifor” va avea o singura reprezentație în Festival, în seara de 9 august, la Casa de Cultură.Spectacolul „Dosarul Brâncoveanu sau cum am devenit sfânt”, de Adrian Iclenzan și Laurențiu Blaga, regie Mihai Lungeanu, în interpretarea lui Mihai Ghiurițan, se va juca sâmbată, 10 august, în Cetatea Făgăraș.Asociația “Ivan Patzaichin – Mila 23” revine la Artfestin cu proiectul Rowmania - popularele competiții de canotci însuflețite de Ivan Patzaichin - la care publicul este așteptat sa participe sâmbătă, 10 august, începând cu ora 10:00.ArtFestin Făgăraș este un proiect inițiat de Asociația Culturală ArtRaising și susținut de Primăria Municipiului Făgăraș, cu sprijinul Casei de Cultură.