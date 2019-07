ON THE ROOF. Gigi Căciuleanu printre Bufoni și Actori la Amfiteatru TNB

Premiera la TNB:

Încă din luna Mai, Amfiteatrul în aer liber, cea mai nouă scenă a TNB-ului, un spațiu unic în România, aflat sus pe teatru, la 24 de metri deasupra Pieței Universității, a devenit un loc efervescent de întâlniri culturale și estivale, într-un program nocturn, incitant și variat. Spectacole de teatru și dans, concerte de jazz, rock sau folk, filme de colecție sau cele mai recente producții cinematografice, întâlniri cu artişti, vor putea fi văzute și trăite, în această vară, sub cerul liber al Bucureștiului, la Amfiteatru TNB.Până la finalul lui Septembrie publicul este așteptat pe acoperișul Teatrului Național alături de nume consacrate și tineri artiști pentru a număra împreună în această vară nopți de neuitat.Gigi Căciuleanu, inspirat de farmecul și unicitatea Amfiteatrului în aer liber și entuziasmat de creativitatea tinerilor actori selecționați la Gala HOP, al cărui director artistic este în acest an, pregătește o premieră absolută: ON THE ROOF! Primele reprezentații s-au pus în vânzare pentru 27 și 28 Iulie, ora 21.30.“Magicul AMFITEATRU de pe acoperişul Teatrului Naţional din Bucureşti m-a sedus şi inspirat din momentul în care mi-am prezentat acolo spectacolul “TextShop”. I-am propus Domnului Caramitru să ofer Teatrului Naţional, în dar, un spectacol anume creat pentru acest spaţiu. Astfel s-a născut ideea unei companii ad-hoc compuse din câţiva dintre cei pre-selecţionaţi la Gala Hop.Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să-i cooptez în companie (botezată: Compania “Ad-Hop”) pe toţi cei aleşi de către juriu pentru a participa la finala Galei Tânărului Actor, fiind convins că fiecare dintre aceştia ar fi fost cât se poate de apt să participe la creaţia pe care o propun. Însă... nu toţi puteau fi disponibili să lucreze, pe nepusă-masa, în lunile de vacanţă...Selecţia pentru spectacolul ON THE ROOF s-a bazat pe două criterii:1. Disponibilitatea calendaristică2. Capacitatea de a fi făcut faţă, de a se fi dovedit rapizi, originali şi creativi, la proba de improvizaţie cu care fiecare a fost confruntat la preseleţia Galei Hop, pe lângă piesa prealabil lucrată de către ei.ON THE ROOF: Am gândit spectacolul ca pe invenţia unei lumi de bufoni contemporani, univers care să utilizeze un limbaj de teatru coregrafic: o poetică de geometrie spaţială, o matematică de jonglerii clovneşti; VERBUL–ACŢIUNE (Mişcarea Dansată) în alternanţă, (şi/sau simbioză), cu VERBUL–VORBĂ (Metafora Poetică).Reinventând şi un vocabular: o Introfugă, un Giumbușglonț, o Zvîrlucitelniță, un Titirezache, o Căzutcîșă, un Ricoșluc, un Învîrtișag, o Zburătăcitură şi câte altele...M-am bazat pe ceea ce m-a inspirat în primul rând: tinereţea şi disponibilităţile teatral-corporale ale celor pe care i-am descoperit lucrând la pregătirea Galei Hop şi bineînţeles luând în consideraţie tema specifică pe care am impulsat-o acestei manifestări: “DansActorul, protagonist al Teatrului Coregrafic – factor indispensabil al creaţiei teatrale de viitor.” (Gigi Căciuleanu)un spectacol de Gigi CăciuleanuAsistent coregrafie: Lelia Marcu - VladuMuzica: Paul Ilea / SensorTexte, desene: Gigi CăciuleanuDansActori (în ordinea alfabetică după prenume):Adela Mihai, Adrian Loghin, Alexandra Oişte, Alin Potop, Andrei Atabay, Andrei Ianuş, George Olar, Ioana Beatrice Tănasă, Mara Pogânceanu, Maria Panainte, Mihai Vasilescu, Nadina Cîmpianu, Nicolae Dumitru, Theodora Sandu.Spectacolul este produs de TNB în parteneriat cu UNITER, Fundația Art Production / Gigi Căciuleanu “Ad Hop” Company, cu sprijinul JTI, în cadrul Programului 9G la TNB.