webPR Ce citesc angajații din automotive care au acces la Bookster – prima bibliotecă modernă din România?

Pentru atragerea și păstrarea angajaților, pe lângă salariu și tichete de masă, departamentele de resurse umane oferă experiențe de învățare, cu impact în viețile angajaților și în performanțele de business. Numeroase companii din industria auto, producătoare de componente și subansamble, au inclus în pachetul de beneficii acces la serviciul Bookster - prima bibliotecă modernă pentru companii din România. Printre aceștia se numără: Bosch, Continental Tires, Schaeffler, Autoliv Romania, Marquardt, Valeo, Assystem, Ford și Pirelli. Prin serviciul de împrumut de carte oferit de Bookster, angajații au acces la peste 80.000 de cărți și articole, în baza unui abonament lunar plătit de angajator., director de Resurse Umane la, declară: „Pe o piață a muncii extrem de competitivă și provocatoare, obiectivul nostru principal este să îi ajutăm pe angajații Ford România să se dezvolte, indiferent de metodele sau instrumentele pe care le utilizăm. Accesul la un set de valori și de modele sunt avantaje oferite angajaților care lucrează într-o companie multinațională, avantaje care le sunt utile atât în cariera profesională, cât şi din perspectiva dezvoltării personale. Am început colaborarea cu Bookster în vara anului trecut, și pot să confirm că acest proiect a avut un ecou fantastic în rândul angajaților Companiei Ford. Feedback-ul primit pe parcursul ultimelor luni de la angajații nostri este extrem de pozitiv. Cred că programul are atât de mult succes la noi pentru că răspunde nevoii noastre de învățare ca organizație.”După șase ani de la lansare, biblioteca modernă Bookster este un beneficiu oferit de numeroase companii din industria auto și promovat în anunțurile de recrutare ale acestora. Fiecare abonat al bibliotecii are un cont personal prin care are acces la materiale de dezvoltare personală și profesională, dar și cărți ce țin de viața de după birou – beletristică, hobby-uri, parenting sau chiar cărți pentru copii. Articolele pot fi citite online, iar cărțile pot fi împrumutate și sunt livrate săptămânal la birou. “Până acum, proiectul Bookster a fost adoptat în peste 60 de companii din industria automotive din România; deci 1 din 10 angajatori care oferă Bookster face parte din industria automotive. Rata de adopție a serviciului este în creștere, atât la producătorii de echipamente și subansamble pentru mașini, cât și la dezvoltatorii de software pentru industrie. Astfel, până la finalul lui 2019, ne așteptăm ca numărul clienților Bookster din această industrie să se dubleze" declară Ioana Oprea, Business Developer la Bookster pentru industria automotive.Din industria auto provin 11,000 din cei 63,000 de booksteri, iar comunitatea de cititori se împarte aproape egal între bărbați și femei: 53% femei și respectiv 47% bărbați. În medie, un angajat din automotive citește 17 cărți și articole în fiecare an, cu patru mai mult decât media abonaților Bookster.Cele mai citite cărți din domeniul dezvoltării personale și profesionale sunt „Cum îți vei măsura viața?” (Clayton M. Christensen), “Omul în căutarea sensului vieții” (Viktor E. Frankl), dar și “Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus” (John Gray). În secțiunea de beletristică, favoritele rămân “Oscar și Tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, urmată îndeaproape de „Oamenii fericiți citesc și beau cafea” scrisă de Agnes Martin-Lugand.Anica Stoica, HR Manager, confirmă: “Oameni diferiți, stiluri diferite de învățare – la Continental Anvelope, printre obiectivele strategice ale companiei noastre este și dezvoltarea continuă a angajaților, folosind diverse metode și instrumente de învățare. În acest context, am început colaborarea cu Bookster, iar numărul abonaților a crescut de la 50 de angajați la 250, în ultimii 2 ani, fiind accesat atât de cei de la birouri, cât și de colegii care lucrează în fabrică. Bookster este de departe unul dintre cele mai apreciate beneficii. Interesul pentru lectură, atât din sfera de dezvoltare profesională, cât și personală ne transmite nouă, ca și companie, că am răspuns cu succes nevoii angajaților noștri.”Această nevoie se traduce atât în numărul de cititori din industrie, dar și în gradul de satisfacție al abonaților.Iulia Ghiță, co-CEO Bookster, afirmă: “Suntem bucuroși să fim unul din instrumentele principale de dezvoltare a personalului din industria automotive, iar angajații apreciază la rândul lor acest beneficiu oferit de compania lor; din sondajele noastre în rândul companiilor care oferă Bookster reiese că nota medie acordată serviciului este 92 din 100, ceea ce ne încurajează să devenim un beneficiu standard la angajare”.