Lansarea romanului „Satul neamțului sau Jurnalul Fraților Schiller“ de Boualem Sansal, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Editura Humanitas Fiction vă invită miercuri, 30 ianuarie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38) la lansarea romanului Satul neamțului sau Jurnalul Fraților Schiller de Boualem Sansal, tradus în limba română de Bogdan Ghiu, recent apărut în colecția Raftul Denisei, coordonată de Denisa Comănescu. Publicat înainte de capodopera 2084. Sfârșitul lumii (Humanitas Fiction, 2016) și înainte de valul de atentate teroriste care a zguduit Franța și Occidentul, romanul multipremiat Satul neamțului sau Jurnalul fraților Schiller de Boualem Sansal leagă într-un ritm halucinant, prin jurnalele alternate ale lui Rachel și Malrich Schiller, două epoci istorice și două regimuri politice: nazismul și islamismul fundamentalist, proiectându-le, ca avertisment, în viitor.Vor prezenta cartea Mihaela Dedeoglu, jurnalist cultural, Adina Dinițoiu, critic literar și Bogdan Ghiu, traducătorul romanului. Moderatorul întâlnirii va fi Radu Paraschivescu, scriitor și senior-editor al Editurii Humanitas.Într-o suburbie pariziană a anilor 1990 în care islamismul radical nu contenește să avanseze, doi frați ajung să ispășească crima rămasă nepedepsită a tatălui lor, fost ofițer nazist, inginer chimist participant la Soluția Finală, dar care se ascunsese în Algeria, unde funcționase ca instructor paramilitar. Fiul cel mare, Rachel, duce asumarea vinii la extrem, cel mic, Malrich, alege să acționeze. Un roman obsedant, bazat pe fapte reale, și o implacabilă judecată morală a istoriei recente, cu pagini memorabile și necruțătoare cu care să ne putem înarma împotriva tentațiilor și regresiilor fobice ce asaltează lumea contemporană. O panoramare a lumii actuale care ne poartă prin Franța, Algeria, Germania, Austria, Polonia, Turcia, Egipt, unind lagărul de exterminare de la Auschwitz cu periferiile Parisului. Pesimismul meditativ al lui Rachel și edificarea sfâșietoare a lui Malrich îi determină pe frații Schiller să aleagă două căi diametral opuse.„Primul mare roman despre islamism. În Satul neamțului de Boualem Sansal, Camus și-ar recunoaște propriile teme, ca și dragostea lor comună pentru acest pământ și teroarea în fața înspăimântătoarei lui frumuseți și a soarelui său feroce.“ – The New Republic„În intenția sa de a denunța nedreptățile, minciunile și dictatele de orice natură, de a combate amnezia și revizionismele istorice de orice fel, nimic nu pare a-l opri pe marele romancier Boualem Sansal. Nici atacurile violente de care a avut parte în propria țară, nici cenzura la care i-au fost supuse ultimele cărți.“ – Le Monde des livres„Satul neamțului trebuie salutat pentru virtuozitatea structurii sale, pentru grija sa fața de universal și pentru curajul său politic.“ – InrockuptiblesBoualem Sansal s-a născut la 15 octombrie 1949 în Teniet el Had din Algeria. În 1972 și-a luat diploma de inginer de la École Polytechnique d’Alger, apoi a fost asistent și cercetător în cadrul acesteia. A obținut titlul de doctor în economie. În 1996 a fost numit director general la Ministerul Industriei, dar în 2003 a fost concediat pentru atitudinea sa critică fața de putere. Debutează în 1999 cu Le Serment des barbares, al cărui manuscris l-a trimis prin poștă la Gallimard, recompensat, în Franța, cu Premiul pentru primul roman și Premiul Tropiques. Au urmat romanele: L’Enfant fou de l’arbre creux (2000; Premiul Michel-Dard 2001), Dis-moi le paradis (2003), Harraga (2005). În 2008 a apărut Satul neamțului sau Jurnalul fraților Schiller (Le village de l’Allemand ou Le journal des frères Schiller; Humanitas Fiction, 2018; Marele premiu RTL-Lire, Marele premiu pentru roman al Societății Oamenilor de Litere din Franța, Premiul Nessim Habif al Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză din Belgia, Premiul Louis-Guilloux), roman urmat de Rue Darwin (2011; Premiul romanului arab 2012), 2084. Sfârșitul lumii (2015; 2084. La fin du monde; Humanitas Fiction, 2016; Marele premiu al Academiei Franceze) și Le train d’Erlingen ou La metamorphose de Dieu (2018). Boualem Sansal a mai publicat povestiri și trei volume de eseistică: Poste restante: Alger. Lettre de colère et d’espoir à mes compatriotes (2006), Petit éloge de la mémoire. Quatre mille et une années de nostalgie (2007) și Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe (2013). În 2011 a primit Premiul Păcii acordat de Uniunea Librarilor Germani pentru modul în care „critică deschis situația politică și socială din țara sa“, în 2012 statul francez i-a acordat titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar în 2013 Academia Franceză i-a decernat Marele premiu pentru Francofonie. Continuă să locuiască în Algeria, în orașul Boumerdès.Accesul la eveniment este gratuit, în baza unei rezervări prin eventbook.