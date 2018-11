Reacția managerului Teatrului din Constanța la scrisoarea deschisă a câtorva actori care o acuză de nereguli: Cei 7 semnatari proferează calomnii și minciuni / Cum răspunde Dana Dumitrescu fiecărei acuzații aduse

Dana Dumitrescu a ținut să "demonteze", pe puncte, fiecare acuzație adusă de cei 7 actori. Ea afirmă, printre altele, că nu a făcut presiuni asupra niciunui regizor care a montat în teatrul pe care îl conduce pentru a o distribui în rolul principal și că, din momentul în care a devenit manager al teatrului, a jucat în spectacole doar pro bono.





HotNews.ro a publicat joi, 15 noiembrie, scrisorea deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, în care 7 dintre actorii Teatrului de Stat din Constanța, condus de Dana Dumitrescu, o acuzau pe aceasta de nereguli. Pe parcursul zilei de joi, 15 noiembrie, HotNews.ro a încercat, fără succes, să o contacteze pe Dana Dumitrescu, managerul teatrului. Dana Dumitrescu a putut fi contactatã de HotNews.ro abia vineri, 16 noiembrie, si a preferat sã nu facã niciun comentariu telefonic, promițând cã va trimite în cursul aceleiași zile un comunicat pe adresa de mail a redacției în care va rãspunde pe puncte acuzațiilor aduse de actori. Acest lucru nu s-a întâmplat în cursul zilei de vineri. Reacția managerului teatrului din Constanța la acuzațiile care i se aduc a venit abia astazi, luni, 19 noiembrie, și a fost publicată intregral de HotNews.ro.

Consiliul Județean Constanța a anunțat, săptămâna trecută, că va face un control la Teatrul de Stat, în urma scrisorii deschise a celor 7 actori, pentru a verifica dacă acuzațiile aduse de aceștia se verifică. Consiliul Județean Constanța a anunțat, săptămâna trecută, că va face un control la Teatrul de Stat, în urma scrisorii deschise a celor 7 actori, pentru a verifica dacă acuzațiile aduse de aceștia se verifică.





Spectacolele enumerate în scrisoare sunt texte mari din dramaturgia universală, ale unor autori nelipsiți din repertoriul oricărui teatru care se respectă. Alegerea lor se bazează exclusiv pe valoarea lor literară/dramaturgică și pe conceptul repertorial din programul de management. Marea lor majoritate oferă o serie de roluri de mare întindere și ele sunt jucate de către actori ai teatrului, în funcție de alegerea regizorului. Rolurile nu se rezervă. Mai mult, în mod manipulator sunt date ca exemple și spectacole care au fost montate înainte de mandatul meu de manager - 'Gaițele', 'Scaiul', 'Năpasta', 'Bolnavul închipuit'.







'Il impune pe fratele ei, A.D., in distributii'



Pe de altă parte, faptul că nu se joacă spectacole în care nu am fost distribuită este o minciună. Din toamna anului 2016, au fost montate numai spectacole în care nu am fost distribuită și care încă se joacă: 'Cea mai frumoasă soție', 'Bătrâna și hoțul', 'Jurnal de România. Constanța', 'Eutopia', 'Testosteron', 'Veethoven..., făi!', spectacol preluat din teatrul independent, protagoniști – regizorul şi cele două

actriţe – fiind chiar trei dintre semnatarii scrisorii; a avut nu mai puțin de cinci reprezentații de la începutul stagiunii până acum.





2. 'Distributiile spectacolelor sunt hotarate in mod abuziv si discretionar (...) pe baza simpatiilor si antipatiilor'

FALS. Distribuția spectacolului face parte din concepția regizorală și este făcută exclusiv de regizorul invitat, în funcţie de tipologii şi în urma casting-urilor care au loc înaintea fiecărei producţii. Acest lucru poate fi verificat prin discuţie cu oricare dintre regizorii care au montat la Teatrul de Stat Constanţa.







'Nu se prezintă propunerile de spectacole Consiliului Artistic, alegerea fiind facuta exclusiv si subiectiv de directoare'

FALS. Propunerile de spectacole sunt discutate în sedinţele Consiliului Artistic şi acest lucru este evidenţiat în procesele-verbale ale şedinţelor.

Repertoriul Teatrului de Stat Constanța reprezintă principalul element al proiectului meu managerial. Programul de management face parte din contractul de management pe care l-am semnat cu autoritatea şi, în acest sens, managerul este cel care decide şi îşi asumă şi răspunderea pentru repertoriul teatrului. Conform legislaţiei specifice, Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ.



Rezultatele financiare ale teatrului în mandatul meu, care reprezintă traducerea în cifre a creșterii concrete și substanțiale a numărului de spectatori și de spectacole, arată că deciziile luate de mine au fost corecte. În 2014 (primul an de mandat) numărul de spectatori plătitori a fost de 8728, în 2015 a crescut la 11.347, în 2016, la 14.864, iar în 2017, la 15.517.

'În semn de protest pentru implicarea lor prin ordin de serviciu în acest spectacol de calitate îndoielnică, mulți actori din distribuție intenționează sa poarte banderole albe la reprezentații.'

Ar fi amuzant dacă nu ar fi extrem de trist faptul că actorii vor să protesteze împotriva unei proceduri normale şi obligatorii prin lege în practica teatrală. Orice distribuție la un spectacol se definitivează printr-un act administrativ, și anume un ordin de serviciu (sau ordin de distribuție). Pe de altă parte, fișa postului obligă actorii să respecte întocmai viziunea regizorală precum și cea scenografică legată de costum. Opinia lor referitoare la calitatea unui spectacol nu le permite să altereze în niciun fel elementele vizibile de costum ale personajelor. Purtarea unor banderole în timpul reprezentațiilor ar reprezenta o încălcare gravă a obligațiilor precum și a codului de etică al actorilor.





3.'Nu sunt puse în valoare actrițele, mai ales cele care au neșansa să se încadreze în același palier de roluri si varsta cu directoarea'

FALS. Actrițele Georgiana Mazilescu, Laura Iordan, Lana Moscaliuc, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Florina Stănculeț au fost distribuite în mod constant de către regizorii invitați și fac parte din distribuțiile spectacolelor din repertoriu:'Dionysos', 'Eutopia', 'Cea mai frumoasă soție', 'Menajeria de sticlă', 'Visul unei nopți de vara', 'Trei surori', 'Niște năroji', 'Şobolanul rege' etc.

Cel mai bun exemplu este spectacolul 'Jurnal de România. Constanța', care are în distribuție șase actrițe și a fost invitat la Viena, la București, la Timișoara și la Sibiu, bucurându-se de un mare succes la critică.



4 'Nu exista o preocupare permanenta indreptata catre trupa de actori'

FALS. Tocmai această preocupare continuă m-a determinat să aleg pentru repertoriul teatrului texte de anvergură, care să ofere multiple roluri importante și să mobilizeze o cât mai mare parte dintre actorii din trupa teatrului: 'Visul unei nopți de vara', 'Șobolanul rege', 'Trei surori', 'Metamorfozele iubirii', 'Uciderea lui Gonzago', 'Jurnal de România' etc. De asemenea, am menținut în repertoriul teatrului o serie de spectacole produse înaintea mandatului meu, în care joacă numeroși actori: 'Gaițele', 'Bolnavul închipuit', 'Titanic Vals', 'Nunta lui Figaro', 'Gâlcevile din Chioggia' etc.

Participarea, cu spectacole în care joacă numeroși actori, la festivaluri din țară și din străinătate este, de asemenea, un rezultat al preocupării constante pentru dezvoltarea profesională a actorilor din trupă şi pentru punerea în valoare a teatrului.



'Au fost realizate multe producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori. Exemple: De Pasti , Visul unei nopti de vara, Uciderea lui Gonzago, Sobolanul rege, Trei surori, Titanic vals, Gaitele, Bolnavul inchipuit'

FALS. Doar spectacolele enumerate mai sus s-au jucat, în total, în mandatul meu de manager, de 86 de ori, asta în condițiile în care unele dintre ele au avut premiera în urmă cu doar un an sau doi. Pe lângă acestea, s-au jucat de foarte multe ori și celelalte spectacole noi, numărul premierelor crescând în mod considerabil în perioada mandatului meu.

'Contractele de drepturi de autor pentru regie, scenografie, muzica etc. au fost întocmite neprofesional, pe termen scurt, în contradicție cu practicile teatrale uzuale'

FALS. Absolut toate contractele de cesiune a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe drepturilor de autor (conf. Legii 8/1996) pentru regie, scenografie sau muzică au fost semnate cu valabilitate pe toată durata în care spectacolele respective se află în repertoriul teatrului.

'Motive personale ale directoarei (antipatii, certuri cu regizorii din motive personale, modificări nejustificate ale distribuțiilor, necunoașterea legislației și luarea unor decizii în contradicție cu practicile teatrale'

FALS. Programarea spectacolelor a fost făcută întotdeauna numai în baza unor criterii profesioniste, legate de atragerea publicului, precum și de oferirea unui repertoriu cât mai divers care să cuprindă genuri diferite și care să satisfacă gusturile unui public divers, de vârste diferite și categorii socio-profesionale diferite.



5.Nu există o analiză a muncii.

FALS. Evaluarea întregului personal se face anual, conform prevederilor legale.

Nu putem aborda public cazuri particulare, întrucât trebuie să respectăm dreptul persoanelor la protecția datelor, dar toate cazurile de indisciplină sau de nerespectare a îndatoririlor de serviciu se rezolvă în condițiile legii. În orice caz, participarea actorilor angajați în distribuțiile spectacolelor este decisă de către regizori. În toate teatrele din țară există situații în care unii actori nu sunt distribuiți perioade mai lungi de timp, iar, în acest caz, li se atribuie alte sarcini de serviciu, conform cu fișa de post și cu pregătirea lor profesională.



6.'Sunt permise în mod frecvent învoiri, altele decât cele prevăzute în mod legal (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată), fără scoatere de la plată'.

FALS. Este o minciună pentru care semnatarii scrisorii vor trebui să răspundă. Ca în orice altă instituție publică de spectacole, personalul artistic are dreptul să participe la alte proiecte artistice în afara instituției, cu acordul managerului și fără ca participarea să afecteze în vreun fel programul teatrului.

Ordonanţa 21/2007 prevede: 'Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in institutii de spectacole sau concerte poate incheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu alte institutii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii institutiei.'

'Din cauză că a acceptat învoiri în mod necontrolat, la finalul stagiunii precedente directoarea a fost nevoită să nu mai prevada reprezentatii timp de doua saptamani, din lipsă de personal artistic'

FALS. Nu au fost programate reprezentații timp de două săptămâni deoarece, în acea perioadă, întreg colectivul a fost mobilizat și implicat în mod activ în organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Teatru 'Miturile Cetății'



7.'Stagiunea Teatrului de Stat Constanța este cea mai scurtă dintre toate teatrele instituționale din România, aproape 9 luni pe an, față de 10 luni în mod normal'

Privitor la stagiunea teatrului, este omis, în mod intenționat, efortul pentru organizarea, la sfârșitul lunii iunie, a Festivalului Internațional de Teatru 'Miturile Cetății', care s-a desfăşurat pentru prima dată în anul 2016, ca o continuare a unei tradiții din anii 70.

De asemenea, în perioada mandatului meu de manager a crescut numărul de reprezentaţii, de la două pe săptămână la trei pe săptămână, ceea ce a dus la o creștere considerabilă a numărului de spectatori precum şi a veniturilor proprii din activitatea de bază, față de anii trecuți.

Mai menţionez că luna septembrie, chiar dacă nu sunt programate spectacole, este dedicată pregătirilor şi repetiţiilor pentru următoarea stagiune.



8.Nu voi relua aici acuzația adusă la punctul 8 pentru că este nedemn și lipsit de orice etică profesională să fac referire, într-un document public, la viața privată.

Toate angajările din instituție au fost făcute pe bază de concurs, respectându-se toate condițiile si criteriile legate de studii și experiență profesională. Mai mult, nu am făcut parte din nicio comisie de concurs, acestea fiind legal constituite și având în componență câte un membru din partea Consiliului Județean Constanța, sub a cărui autoritate ne desfășurăm activitatea.

'Fișa Postului la actori a fost modificată astfel încât sa existe subordonare directa fata de seful Serviciului Regizorat'

FALS. Este, pur şi simplu, o minciună. După ştiinţa mea, nu s-a făcut o modificare în acest sens la fişele de post. Mai mult, fişele de post au fost semnate de toţi actorii, fără niciun fel de obiecţii.



9.'Nu se întocmesc procese verbale la ședințele Consiliului Artistic și nici la ședințele Consiliului de Administrație. Nu se supun la vot hotărîrile Consiliului de Administrație.'

FALS. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Artistic și Consiliului de Administrație există în arhiva instituţiei.



10.'În anul 2018, TSC a funcționat fără Regulament de Ordine Interioară'

FALS. Nu este adevărat că TSC a funcționat în 2018 fără Regulament de Ordine Interioară și fără aducerea la cunoștință a Contractului Colectiv de Muncă.

Controlul ITM nu a evidențiat nicio abatere de acest fel, fapt ce poate fi verificat.



11.'În ceea ce privește implicarea TSC în proiecte în care sunt folosite resurse ale instituției, managerul Dana Dumitrescu încalcă legislația în vigoare privind managementul instituțiilor de cultură'

Toate sursele citate în scrisoare fac referire la proiectele în care managerul, conform pregătirii sale profesionale, are dreptul să participe în calitate de autor sau artist interpret, urmând a primi o remunerație de maxim 10% din veniturile proprii nete aduse de proiectele respective, cuantumul fiind negociat cu autoritatea.

Ceea ce au omis colegii actori din această înșiruire de citate din lege este faptul că, de când am devenit manager al Teatrului de Stat Constanța, toată activitatea mea ca actriță a fost PRO BONO, fără a încasa absolut nimic pentru prestațiile din spectacolele în care am fost distribuită. Deși legea permite managerului să fie remunerat pentru prestația sa ca artist, eu am refuzat acest lucru și am dedicat timp și energie în beneficiul teatrului pe care îl slujesc, fără niciun beneficiu material. Acuzaţiile sunt lipsite astfel de orice temei şi semnatarii vor trebui să răspundă.



12.'Activitatea de marketing, promovare / publicitate și P.R. este complet deficitară'

FALS. Activitatea teatrului este promovată prin toate mijloacele. Pagina de Facebook a Teatrului are 8059 de aprecieri (Like), 8152 de urmăritori (Follow), 285 de oameni au evaluat activitatea TSC rezultând o medie de 4,8 stele din 5.

De asemenea, avem un website nou, care permite, începând cu această stagiune, achiziționarea online a biletelor.

'Jumătate din populația Constanței nu știe că Teatrul de Stat exista'



Dincolo de faptul că este o acuzație tipică unor tehnici de manipulare, care nu se bazează pe absolut niciun fel de studiu statistic de specialitate, rezultatele obținute dovedesc în mod evident contrariul. Biletele la majoritatea spectacolelor sunt vândute chiar și cu o săptămână înainte și, de cele mai multe ori, jucăm 'cu casa închisă', așadar cu greu putem concluziona că în Constanța nu se știe că există un teatru. De altfel, tocmai cererea publicului ne-a determinat să creștem, de la două, la trei, numărul de spectacole jucate într-o săptămână.



13.'Actualul Contract Colectiv de Munca a fost 'negociat' de conducerea TSC cu 'reprezentantii salariatilor'

Din nou, se fac referiri la viața personală, insinuându-se că aș fi numit, în calitate de manager, reprezentanții salariaților.



FALS. Reprezentanții au fost aleși transparent, de către salariați, la sfârșitul anului trecut, pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă, conform OUG 79/2017 de modificare și completare a Legii 227/2005. Alegerile au avut loc în ședința la care au participat majoritatea salariaților, după ce reprezentatul sindicatului, doamna actriță Maria Lupu, a declinat invitația mea de a reactiva organizația sindicală în vederea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă.

'Reamintim ca Regulamentul de Ordine Interioara si Contractul Colectiv de munca, rezultate ale negocierilor din decembrie 2017, au fost semnate de 'reprezentantii salariatilor' fara consultarea personalului angajat'

Consultarea personalului angajat nu este atribuţia managerului, ci a reprezentanţilor aleşi de salariaţi, care participă la negocieri.



14.Nu s-a reușit încheierea proiectului cultural 'Ovidius in love' (finanțat de Primăria Constanța – 850.000 lei)

Față de nerespectarea de către Primăria Constanța a obligațiilor financiare legate de proiectul 'Ovidius in Love', proiect de o înaltă ținută artistică, dus la bun sfârșit, cu mare succes, de Teatrul de Stat Constanța, consider că neregulile reclamate de un angajat al Primăriei, care ne-a verificat documentele fără să aibă nicio competență juridică sau economică, sunt nejustificate și, în prezent, fac demersurile pentru angajarea unui avocat care să reprezinte instituția pe care o conduc într-un proces cu Primăria, deoarece am epuizat toate mijloacele amiabile de rezolvare. De fapt, este cunoscut că Primăria Constanța a mai pierdut procese similare și a fost obligată de instanță să își achite datoriile.



15.'Imaginea TSC este negativă atât la nivel național, cât și internațional. În proporție covârșitoare, colaborările cu regizori, scenariști, compozitori, coregrafi, actori s-au terminat cu scandaluri, aspect care a condus la evitarea TSC de către regizori sau actori importanți'

FALS. Este imposibil de înțeles cum au reușit semnatarii scrisorii să facă o evaluare atât de precisă, la nivel național și internațional, a imaginii TSC, în condiţiile în care nu se bazează pe niciun studiu de specialitate.

Nu am cunoștință de niciun scandal cu regizori sau actori importanți. Dimpotrivă: toți actorii și regizorii care au lucrat la Constanța și-au exprimat dorința de a reveni la Teatrul de Stat Constanta.



16.'Nu există comunicare si transparenta între conducere și angajați conform normelor impuse de legislația în vigoare. Personalul nu este pus la curent cu agenda de activități a teatrului, cu proiectele adiacente în care teatrul este implicat...'

FALS. Agenda de activități a teatrului este publică și transparentă. Nu există niciun caz în care unui angajat să îi fie refuzate informațiile solicitate, conform tuturor normelor legale. Mai mult, încă de la începutul mandatului, am introdus o practică normală, tocmai pentru a transparentiza activitatea, aceea de a avea o ședință cu tot colectivul la începutul fiecărei stagiuni, pentru a-i informa cu privire la proiectele propuse, realizarea acestora depinzând, în mod evident, și de bugetul aprobat.

'Personalul nu este pus la curent (....). cu sumele vehiculate în proiecte etc'

Personalul artistic şi tehnic are atribuții clar specificate prin contractele de muncă şi prin fişele de post şi, în mod sigur, controlul activității financiar-contabile a instituției nu face parte dintre acestea. Întreaga activitate financiară este controlată anual, atât sub aspectul legalităţii precum şi al oportunităţii, de către ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Constanța, și, periodic, de către Curtea de Conturi.



17.'...numeroase contracte de orice tip sunt semnate ANTEDATAT, dar ULTERIOR desfășurării activității pentru care sunt încheiate..'

FALS! Este o acuzatie gravă şi mincinoasă pentru care semnatarii vor trebui să răspundă!



18.'...zeci de documente nu se regăsesc în arhiva TSC, chiar dacă ele apar înscrise în registrul de intrări / ieșiri al instituției...'

Gestionarea arhivei nu intră în atribuţiile directe ale managerului. Voi lua în serios această problemă sesizată şi voi lua măsuri urgente pentru verificarea acestui aspect.



19.'A pus instituția în pericol de a fi acționată în instanță și doar anumite compromisuri au facut ca această situație să fie evitată(exemplul Daniele Salvo – Dionysos...)

'Dionysos' este un spectacol valoros, care a fost selectat să participe la festivalul de la Baia Mare. Unul dintre actori, cu o vârstă înaintată, a suferit un accident înainte de deplasare și a trebuit să iau o decizie de urgență. Opţiunile erau anularea participării sau înlocuirea actorului într-o perioadă foarte scurtă. Din dorinţa de a nu priva trupa şi teatrul, în ansamblul său, de participarea la un festival important, am ales înlocuirea actorului. Conflictul incipient cu regizorul Daniele Salvo a fost aplanat în scurt timp.

Acuzația că regizorul Sorin Militaru (care nu a fost președintele juriului, cum scriu semnatarii scrisorii) a acordat un premiu teatrului în schimbul vreunei propuneri de colaborare, este încă o minciună josnică, ce murdăreşte imaginea trupei şi a spectacolului şi aruncă dubii nejustificate asupra juriului Festivalului de la Baia Mare și asupra teatrului care a organizat festivalul. Pe această cale, le prezint scuzele mele şi subliniez faptul că aceste acuze, proferate de cele şapte persoane, nu reprezintă poziţia TSC.



20.'Lipsa totala de transparenta in ceea ce priveste proiectul pe fonduri europene 'Legende pe ruine circulare'.

Am răspuns anterior tuturor acuzațiilor legate de lipsa de transparență. Întreaga activitate a teatrului este publică și toate operațiunile financiar-contabile sunt supuse controlului autorităților competențe.



21.Spectacolul 'Paliativ', preluat in portofoliul TSC in urma Festivalului FITIC 2018 se joaca cu vanzare de bilete, in conditiile in care productia spectacolului a fost realizata in cadrul unui proiect finantat cu fonduri nerambursabile de Primaria Constanta, proiectul NEFIIND INCA INCHEIAT. In aceste conditii, obtinerea de profit (vanzarea de bilete) este ILEGALA!

Spectacolul 'Paliativ' este jucat în condiții legale, toate drepturile de reprezentare fiind cedate prin contract Teatrului de Stat Constanța. Orice altă procedură/operaţiune legată de finanţarea producţiei este exclusiv atribuţia/obligaţia asociaţiei care a produs spectacolul şi care a cedat drepturile de reprezentare Teatrului.



În completare la cele de mai sus, țin să precizez că la fiecare dintre cele patru evaluări anuale ale managementului, efectuate de o comisie competentă, am obținut note peste 9 și am fost felicitată pentru rezultatele teatrului, care sunt evidențiate în primul rând de bilanțurile financiare.

Am realizat, de când sunt manager, 20 de premiere și am reluat două spectacole valoroase ale teatrului. Am adus regizori recunoscuți, ca cei menționați mai sus, dar și pe alții, precum apreciatul Alexander Hausvater, regizorul grec Yannis Margaritis și regizorul italian Daniele Salvo.

Au fost bineveniți la Teatrul de Stat Constanța, în timpul mandatului meu, regizori tineri care au montat spectacole de succes, precum Traian Șoimu, Carmen Lidia Vidu sau Diana Mititelu. De asemenea, în repertoriul actual, sunt nu mai puțin de trei spectacole regizate de unul dintre semnatarii scrisorii, actorul Iulian Enache, tot în timpul mandatului meu.

În plus, imaginea teatrului a crescut în ultimii ani, mai ales datorită Festivalului Internațional de Teatru 'Miturile cetății', pe care l-am reînființat în 2016, ca parte a proiectului meu managerial. De asemenea, participările la festivaluri și deplasările sunt în creștere, iar producțiile teatrului nostru sunt apreciate atât de critică, dar și de public.

Menționez că, în acest an, teatrul este, pentru prima dată, parte dintr-un proiect cu finanțare europeană, 'Legende pe ruine circulare', al cărui manager este directorul pentru Europa al Institutului Internațional de Teatru aflat sub egida UNESCO, reputatul regizor Fabio Tolledi. Astfel, Teatrul de Stat Constanța se află printre cele doar opt instituții din România care sunt implicate în proiecte finanțate prin programul 'Patrimoniu cultural 2018'.

Am credința că toate aceste realizări enumerate în textul meu, realizări care sunt roadele muncii mele, ca director, și ale muncii și talentului trupei Teatrului de Stat Constanța, pe care eu o consider foarte valoroasă, nu pot fi umbrite de nemulțumirile personale ale unui grup de șapte persoane.



Cu stimă,

Dana Dumitrescu

Director general"









