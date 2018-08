Dramaturgul american Neil Simon a decedat la vârsta de 91 de ani

Dramaturgul american Neil Simon, câștigător a numeroase premii internaționale cu piese de teatru ca "Amintiri din Brighton Beach", "Un cuplu ciudat" sau "Lost In Yonkers", a decedat duminică la vârsta de 91 de ani, informează presa americană, citată de Mediafax.

Neil Simon a fost autorul mai multor comedii faimoase despre viața de familie în secolul al 20-lea, inclusiv "Amintiri din Brighton Beach", "Desculț în parc" sau "Biloxi Blues", multe din piesele sale fiind ecranizate.

Născut la 4 iulie 1927, la New York, Simon a câștigat numeroase premii, cu piese ca Amintiri din Brighton Beach (Premiul Cercului criticilor de teatru din New York), Biloxi Blues (Tony Award) și Un cuplu ciudat (Premiul Asociației scriitorilor din America).



El a câștigat Premiul Pulitzer pentru dramă cu piesa Lost In Yonkers - care de altfel a fost încununată şi cu un Tony Award. In 1975 obţine Premiul Special Tony Award pentru contribuția la teatru, iar 2006 este răsplătit cu Premiul Mark Twain - pentru umor american.

Cariera de dramaturg și scenarist



Prima sa piesă produsă pe Broadway, pe scena Teatrului Brooks Atkinson, a fost „Come Blow Your Horn”, care a fost jucată succesiv de 678 de ori. Șase săptămâni după căderea cortinei, a urmat o a doua creație, musicalul „Little Me”. Deși nu a atras o audiență prea mare, el i-a adus lui Simon cel dintâi premiu Tony.



In total Neil Simon a obținut în cursul lungii și prolificei sale cariere șaptesprezece nominalizări pentru premiul Tony, iar de trei ori l-a câștigat. În anul 1991 i s-a decernat și premiul Pulitzer pentru teatru, pentru piesa „Lost in Yonkers”.



În anul 1966 teatrele din Broadway au jucat în acelaș timp nu mai puțin de patru creații ale lui Neil Simon: musicalul „Sweet Charity” și comediile „The Star-Spangled Girl”, „The Odd Couple” (Un cuplu ciudat) și „Barefoot in the Park”.(Desculț în parc) Rodul colaborării cu producătorul Emanuel Azenberg au fost spectacolele „Băieții de aur” (The Sunshine Boys) în 1972, apoi „The Good Doctor”,„God's Favorite”, „Chapter Two”, „They're Playing Our Song”, „I Ought to Be in Pictures”, „Brighton Beach Memoirs” , „Biloxi Blues”, „Broadway Bound”, „Femeile lui Jake”,(Jake's Women), „The Goodbye Girl” și altele.



Neil Simon a mai scris scenarii pentru peste douăzeci de filme. Intre acestea se numără adaptări dupa piesele sale, dar și scenarii originale precum „The Out-of-Towners”,„Murder by Death” și „Adio, dar rămân cu tine!” (Goodbye Girl). Scenariile sale au obținut patru nominalizări pentru Premiul Oscar.



În anul 1983 Neil Simon a devenit unicul dramaturg în viață având la New York un teatru purtându-i numele. E vorba de fostul teatru Alvin de pe Broadway, numit în prezent Neil Simon Theatre (wikipedia)