​VIDEO Together4Edu - platforma ce pune in legatura companiile sau persoanele care doresc sa doneze calculatoare in scoli din mediul rural

Platforma isi propune sa reduca diferentele legate de nivelul de digitalizare al scolilor din sate in raport cu cele din zonele urbane si sa ofere elevilor din mediul rural acces la tehnologie. Pe langa functia de a conecta companiile care doneaza echipamente IT cu beneficiarii, platforma are si o sectiune de voluntariat, in care se pot inscrie persoanele care se ofera sa predea cursuri de informatica elevilor din mediul rural."Scolile romanesti trebuie dotate cu calculatoare, pentru ca elevii sa poata invata mai usor prin intermediul noilor tehnologii. In ziua de azi, digitalul este absolut necesar pentru a te integra in societate si pentru a reusi in proiectele profesionale. Cele mai multe scoli din mediul rural, din lipsa dotarilor, nu reusesc sa ofere elevilor un program de educatie digitala si acces la internet. Platforma Together inlesneste interactiunea dintre companiile care au computere pe care vor sa le doneze si scolile care au nevoie de aceste echipamente", a spus Amalia Fodor, director Fundatia Orange.Lansarea proiectului Toghether a avut loc in Bucuresti, in prezenta a cinci scriitori colaboratori ai Asociatiei "Freedom Smile": Doina Rusti, Liliana Corobca, Dan Lungu, Cornel George Popa si Radu Aldulescu. Acestia au citit fragmente din cartile lor, au discutat cu participantii la eveniment despre beneficiile lecturii si au punctat importanta informaticii aplicate, care urmeaza sa devina mai facila pentru mai multi elevi din scolile de la sate."Demersurile noastre au inceput in 2016, cand am dotat cu 15 calculatoare conectate la internet, in cadrul unui alt proiect dezvoltat tot cu sprijinul Fundatiei Orange, un laborator digital la Scoala Gimnaziala din Bosanci. Am studiat realitatea din teren, necesitatea de tehnologie din mediul rural, aspect scalabil in toata tara si am confruntat cererea cu oferta. Asa am inceput sa lucram la proiectul Together, care sa puna in legatura scolile cu aceste nevoi si companiile, in special, care schimba an de an zeci, poate sute de echipamente in stare perfecta de functionare", a explicat Cristinel Corobana, managerul de proiect al platformei "Together".___________________este o organizatie non-profit din Bucuresti, fondata in anul 2012 pentru a promova democratia si drepturile omului, pentru a ajuta copiii si persoanele cu dizabilitati, pentru a combate coruptia si traficul de persoane. In plus, are ca obiectiv apararea mediului, sprijinirea drepturilor consumatorilor si facilitarea unor punti intre Diaspora si cultura romana.este un fond care ofera finantare pentru proiecte de filantropie propuse de angajati si dezvoltate alaturi de o organizatie non-profit, pentru ca ei sa invete sa coordoneze un proiect, sa invete sa caute resurse alternative de finantare pentru proiectele in care cred, sa invete sa comunice un proiect, sa dezvolte capacitatea de identificare de solutii la probleme sociale elementare, sa creasca gradul de satisfactie personala, sa creasca atasarea fata de brandul Orange si sa motiveze angajatii sa ramana in companie.este o organizatie non-profit care se implica in viata comunitatii prin realizarea de proiecte de filantropie menite sa aduca schimbari pozitive in viata persoanelor dezavantajate. In cei 5 ani de activitate, Fundatia Orange a investit peste 3,5 milioane de euro in proiecte de educatie digitala pentru persoane defavorizate si in proiecte de sanatate, educatie, cultura in beneficiul persoanelor cu deficiente de vedere si/sau de auz, in scopul integrarii lor sociale. Pentru detalii, vizitati www.fundatiaorange.ro