EXPLICAȚII Ce știm despre varianta ”invizibilă” de coronvirus, ”verișoara” contagioasei Omicron și de ce am putea avea un val cu două ”cocoașe”

Subvarianta invizibilă

BA.2, monitorizat ca tulpinile Alfa, Beta sau Delta

Mai transmisibil?

Am putea avea un val cu două ”cocoașe”

Oamenii de știință urmăresc, însă, acum creșterea numărului de cazuri provocate de un ”văr” apropiat, cunoscut sub numele de BA.2, care începe să surclaseze BA.1 în unele părți din Europa și Asia.Iată ce știm până în prezent despre noua subvariantă:La nivel mondial, BA.1 reprezenta 98,8% dintre cazurile secvențiate înregistrate în baza de date publică de urmărire a virusurilor GISAID până la data de 25 ianuarie.Dar mai multe țări raportează creșteri recente ale subvariantei cunoscute sub numele de BA.2, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În plus față de BA.1 și BA.2, OMS a precizat că mai există alte două subvariante sub umbrela Omicron: BA.1.1.1.529 și BA.3.Toate sunt strâns legate genetic, dar fiecare prezintă mutații care ar putea modifica modul în care se comportă.Trevor Bedford, un virusolog computațional de la Fred Hutchinson Cancer Center care a urmărit evoluția SARS-CoV-2, a scris vineri pe Twitter că BA.2 reprezintă aproximativ 82% din cazurile din Danemarca, 9% din Marea Britanie și 8% din Statele Unite, pe baza analizei sale a datelor de secvențiere din baza de date GISAID și a numărului de cazuri din cadrul proiectului Our World in Data de la Universitatea din Oxford.Versiunea BA.1 a Omicron a fost oarecum mai ușor de urmărit decât variantele anterioare. Acest lucru se datorează faptului că din BA.1 lipsește una dintre cele trei gene-țintă utilizate într-un test PCR obișnuit.Cazurile care prezentau acest tipar au fost presupuse în mod implicit ca fiind cauzate de BA.1.BA.2, cunoscută uneori ca o subvariantă "stealth", nu are aceeași genă-țintă lipsă.În schimb, oamenii de știință o monitorizează în același mod în care au monitorizat variantele anterioare, inclusiv Delta, prin urmărirea numărului de genomuri de virusuri trimise la bazele de date publice, cum ar fi GISAID.La fel ca în cazul altor variante, o infecție cu BA.2 poate fi detectată de kiturile de testare la domiciliu a coronavirusului, dar acestea nu pot indica ce variantă este responsabilă, au declarat experții.Unele rapoarte timpurii indică faptul că BA.2 ar putea fi chiar mai contagios decât BA.1, deja extrem de contagios, dar nu există până în prezent dovezi că ar fi mai susceptibil să se sustragă protecției prin vaccinare.Oficialii danezi din domeniul sănătății estimează că BA.2 ar putea fi de 1,5 ori mai transmisibil decât BA.1, pe baza datelor preliminare, deși probabil că nu provoacă o boală mai gravă.În Anglia, o analiză preliminară a urmăririi contactelor din 27 decembrie 2021 până la 11 ianuarie 2022, realizată de Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie (HSA), sugerează că transmiterea în gospodărie este mai mare în rândul contactelor persoanelor infectate cu BA.2 (13,4%), comparativ cu alte cazuri Omicron (10,3%).HSA nu a găsit nicio dovadă a unei diferențe în ceea ce privește eficacitatea vaccinului contra acesteia, potrivit raportului din 28 ianuarie.O întrebare crucială este dacă persoanele care au fost infectate în valul BA.1 vor fi protejate de BA.2, a declarat Dr. Egon Ozer, expert în boli infecțioase la Northwestern University Feinberg School of Medicine din Chicago.Aceasta a fost o preocupare în Danemarca, unde unele locuri care au înregistrat un număr mare de cazuri de infecții BA.1 au raportat o creștere a numărului de cazuri de BA.2, a spus Ozer.Dacă o infecție BA.1 anterioară nu protejează împotriva BA.2, "ar putea fi un fel de val cu două cocoașe", a spus Ozer."Este prea devreme pentru a ști dacă acest lucru se va întâmpla", a explicat expertul.Vestea bună, a spus el, este că vaccinurile și dozele booster încă "țin oamenii departe de spital și nu lasă oamenii să moară".Referințe:





(foto articol © Nicktys