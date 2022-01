​​VIDEO Italia: O asistentă care făcea vaccinări false anti-Covid a fost arestată

Vaccinare falsa in Italia

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

Anchetatorii au filmat-o pe femeie cu o cameră ascunsă, iar în imagini se poate vedea cum asistenta în vârstă de 58 de ani încarcă în seringă doza pentru vaccinare, însă apoi, înainte să folosească seringa, o golea într-un şerveţel.Poliţia a precizat că şi doza booster a femeii respective fusese o imunizare falsă. Femeia a fost arestată sub acuzaţiile de fals şi fraudă.Nu este prima dată când o asistentă este arestată în Italia pentru vaccinare falsă. Zeci de angajaţi din sistemul sanitar, inclusiv medici, au fost puşi sub acuzare sau sunt anchetaţi sub suspiciunea că au făcut vaccinări false în ultimele luni, unele persoane plătind chiar 400 de euro pentru o astfel de vaccinare.Conform anchetatorilor, protestatarii anti-vaccinare sunt dispuşi să plătească până la 300 de euro pentru astfel de servicii, astfel încât să primească „super green pass”, necesar pentru accesul la cinema, în sălile de sport, în cluburi şi pe stadioane, precum şi la restaurante.