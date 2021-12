Thailanda reintroduce carantina obligatorie pentru călătorii străini după depistarea variantei Omicron pe teritoriul său

Pandemia a dus la prăbușirea turismului, un sector vital în Thailanda

Decizia de a elimina derogările acordate prin sistemul „Test and Go” înseamnă că vizitatorii vor trebui să se izoleze la hotel între 7 și 10 zile.De asemenea va fi eliminat și așa-numitul program „sandbox” prin care călătorilor li se permite să se deplaseze liber în afara unităților de cazare cu condiția să rămână în același loc. De la această măsură va fi exceptată insula Phuket, cea mai importantă zonă turistică a țării și prima care a implementat programul sandbox „După 21 decembrie nu vor mai fi permise noi înregistrări pentru [programul] 'Test and Go', doar carantină sau sandbox-ul Phuket”, a anunțat unul din purtătorii de cuvânt ai guvernului.Anunțul a venit la doar o zi după ce autoritățile au raportat primul caz confirmat de infecție cu varianta Omicron a coronavirusului și la câteva săptămâni după ce Thailanda și-a redeschis granițele pentru călătorii străini în luna noiembrie.Redeschiderea granițelor a venit după 18 luni de reguli stricte privind intrarea în țară care au dus la prăbușirea turismului, un sector cheie pentru țara din sud-estul Asiei care a atras 40 de milioane de vizitatori în 2019.În jur de 200.000 de turiști care s-au înscris în prealabil pentru programul „Test and Go” și cel sandbox vor fi în continuare eligibili, potrivit autorităților.„Nu facem acest lucru pentru a închide ușa turiștilor ci pentru a suspenda temporar sosirile”, a afirmat purtătorul de cuvânt al guvernului.