Este varianta Omicron capătul de drum pentru coronavirus? Cel mai optimist scenariu și unul de coșmar, potrivit cercetătorilor

Cel mai optimist scenariu: Coronavirusul devine o neplăcere sezonieră

Scenariul mai puțin optimist: Vaccinurile devin mai puțin eficace pe măsură ce SARS-CoV-2 evoluează

Cel mai sumbru scenariu: SARS-CoV-2 se combină cu alte coronavirusuri într-un animal și apoi trece la oameni

Primele cercetări realizate în laborator sugerează că varianta Omicron crește riscul reinfectării comparativ cu celelalte variante ale coronavirusului și că este mai eficace decât virusul original în ceea ce privește eludarea anticorpilor oferiți de primele două doze ale unui vaccin anti-Covid.Oamenii de știință se întreabă acum: poate vreo nouă variantă să devină mai infecțioasă decât Omicron?Deocamdată este prea devreme pentru un răspuns definitiv însă cercetătorii au câteva supoziții despre viitorul SARS-CoV-2 și al pandemiei.Ei spun că, în cel mai fericit caz, virusul va deveni endemic ceea e înseamnă că infecțiile vor continua să persiste la niveluri scăzute și că boala cauzată de coronavirus, COVID-19, va deveni una sezonieră.Într-un scenariu mai puțin optimist, virusul ar putea deveni și mai eficace în ceea ce privește evitarea răspunsului imunitar oferit de vaccinuri, ducând la expunerea față de forme severe ale bolii a mai multor persoane vaccinate anti-Covid.Cercetătorii au și un scenariu înfricoșător legat de apariția unei varianta hibrid a SARS-CoV-2 care s-ar putea dovedi mai mortală. Însă nu toți sunt convinși de această posibilitate.Coronavirusul „nu pare să facă lucruri mai grave decât cele pe care le gestionăm deja”, afirmă Vaughn Cooper, directorul Centrului pentru Biologie Evoluționistă și Medicină din cadrul Universității Pittsburgh. „Însă m-am tot înșelat”, cauționează acesta.Virusurile au un singur obiectiv major. supraviețuirea.Oamenii de știință sunt în general de acord că pentru noul coronavirus SARS-CoV-2 cea mai bună strategie de supraviețuire este să devină endemic, asemănător cum au evoluat alte coronavirusuri sau virusurile gripale.Deși ar putea părea contraintuitiv, SARS-CoV-2 ar fi dezavantajat dacă ar deveni mai mortal deoarece are nevoie de oameni care să rămână în viață și să îi infecteze în continuare pe alții.Iar fiindcă virusul este deja foarte infecțios, este posibil ca variantele viitoare să nu fie nevoite să își modifice drastic „comportamentul”.„[SARS-CoV-2] va deveni un coronavirus endemic care se va transforma într-o neplăcere sezonieră”, afirmă Cooper, adăugând că „acest lucru se va întâmpla în cursul acestui deceniu, poate chiar înainte de sfârșitul său”.Deși Cooper crede că în unii ani vom avea recrudescențe mai puternice ale virusului decât în alții, el se așteaptă ca vaccinurile anti-Covid să fie în continuare eficace în ceea ce privește prevenirea formelor grave ale bolii.El își bazează această opinie pe faptul că anticorpii nu sunt singura formă de protecție a organismului: celulele albe numite celule T și B oferă la rândul lor o memorie imunitară care ajută la combaterea patogenilor, adesea pentru perioade mai îndelungate de timp decât anticorpii.„Dacă sunt încrezător de un lucru acela este că cele trei doze ale vaccinului mi-au oferit un răspuns imunitar divers care mă va proteja de virus pentru mai mulți ani”, spune Cooper, subliniind că „aș paria bani frumoși pe asta. Poate că mă voi îmbolnăvi dar nu va fi grav deoarece celulele mele T și B au văzut lucruri asemănătoare în trecut”.FOTO: Dr. P. Marazzi / Sciencephoto / Profimedia ImagesCoronavirusul s-ar putea lovi în cele din urmă de o limită privind capacitatea sa de a infecta noi persoane pe măsură ce un procent tot mai mare din populație are un anumit grad de imunitate.Pentru a rămâne în viață, virusul ar putea la un moment dat deveni mai abil în eludarea răspunsului imunitar al organismului, indiferent că acesta este oferit de vaccinare sau trecerea prin boală.„Cea mai ușoară cale pentru virus de a cauza noi epidemii este prin eludarea imunității în timp”, afirmă Adam Kucharski, un epidemiolog specializat în modelare matematică de la Facultatea de Igienă şi Boli Tropicale din Londra, adăugând că „este asemănător cu ceea ce vedem în cazul coronavirusurilor sezoniere”.În cazul acesta imunitatea răspândită ar putea pune presiuni asupra virusului de a forma noi variante care să facă vaccinurile tot mai puțin eficace.„Forțele evoluționiste care ar putea submina vaccinarea sunt pe drum”, afirmă și Andrew Read, cercetător care studiază evoluția bolilor infecțioase la Universitatea Statului Pennsylvania, adăugând că „virusul este departe de a-și fi epuizat întregul său potențial mutagen”.Pe măsură ce coronavirusul continuă să se răspândească, este posibil ca un animal să se infecteze simultan cu două coronavirusuri: noul coronavirus SARS-CoV-2 și un alt coronavirus ce infectează animalele sălbatice.Într-un scenariu de coșmar, acele virusuri ar putea forma o variantă hibrid care apoi trece la populația umană, fiind mai mortală decât predecesorii săi.„Avem mult SARS-CoV-2 în jurul nostru așa că potențialul ca ceva să se recombine cu SARS-CoV-2 și să treacă la oameni destul destul de ridicat”, afirmă Andrew Read.În acest secol am văzut deja 3 coronavirusuri capabile să cauzeze boli grave care au trecut de la animale la oameni: SARS-CoV, MERS-CoV și SARS-CoV-2.FOTO: FlickrUn studiu din luna mai a acestui an a descoperit un coronavirus recombinat într-o persoană spitalizată cu pneumonie, acesta avându-și originea în coronavirusuri ce au infectat pisici și câini.Read afirmă că posibilitatea unei noi treceri de la animal la om a unui coronavirus „este destul de îngrijorătoare”.Însă Cooper, directorul centrului de la Universitatea Pittsburgh, spune că este rar ca un om sau animal să fie infectat simultan cu două virusuri.„Ar trebui să fim îngrijorați despre asta dar pe ce loc se află printre îngrijorările noastre? Destul de jos deocamdată”, afirmă el, explicând că recombinarea este „mai degrabă o îngrijorare pe termen lung”.„Majoritatea evenimentelor de recombinare eșuează deoarece părțile nu funcționează bine împreună”, spune Cooper.„Însă dacă am învățat ceva din această pandemie este că dacă ai numere cu adevărat uriașe, lucruri foarte ciudate se întâmplă”, avertizează cercetătorul.