Țară cu țară, epidemiologii întrevâd sfârșitul pandemiei / Ce înseamnă trecerea la faza endemică a COVID-19 și la ce ne putem aștepta

Trecerea la faza endemică a COVID-19

La ce ne putem aștepta după trecerea pandemiei

Doze booster și pericolul unei noi variante

Mai mulți experți în boli infecțioase consultați de Reuters se așteaptă ca primele țări care vor ieși din pandemie să aibă o combinație între o rată ridicată a vaccinării și imunitate naturală a celor care au fost infectați cu coronavirusul, precum Statele Unite, Marea Britanie, Portugalia și India.Însă cercetătorii avertizează că virusul SARS-CoV-2 rămâne imprevizibil și că acesta suferă mutații pe măsură ce se răspândește în rândul populațiilor nevaccinate.Niciunul dintre oamenii de știință consultați de Reuters nu a dorit să excludă complet ceea ce unii au catalogat drept „scenariul apocaliptic” în care virusul suferă mutații până în punctul în care reușește să eludeze imunitatea cu greu câștigată.Însă ei se declară tot mai încrezători că numeroase țări au depășit faza cea mai gravă pandemiei.„Credem că între momentul de față și sfârșitul lui 2022 va fi punctul în care vom câștiga controlul asupra virusului (...) putând reduce semnificativ severitatea bolii și numărul de decese”, afirmă Maria Van Kerkhove, o epidemiologă a OMS responsabilă de combaterea pandemiei.OMS și-a stabilit obiectivul ca 70% din populația lumii să fie vaccinată anti-Covid până la sfârșitul anului viitor.„Dacă atingem această țintă vom fi într-o situație foarte, foarte diferită din punct de vedere epidemiologic”, afirmă Van Kerkhove.Însă până atunci aceasta este îngrijorată de ridicarea prematură a restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului.„Mi se pare uimitor să văd oameni care sunt afară pe străzi de parcă totul s-a încheiat”, spune aceasta.SUA ar putea ieși din pandemie anul viitor (FOTO: Vanessa Carvalho / Shutterstock Editorial / Profimedia)Numărul de infecții cu coronavirusul și de decese cauzate de COVID0-19 este în declin în aproape toate părțile lumii din luna august, potrivit unui raport al OMS publicat pe 26 octombrie.Europa a reprezentat însă o excepție, varianta Delta făcând ravagii în țări cu o rată scăzută a vaccinării anti-Covid precum Rusia, România și Bulgaria, dar și în locuri care au renunțat la purtarea măștii de protecție.Varianta Delta a contribuit de asemenea la creșterea numărului de infecții în țări ca Singapore și China, acestea având rate ridicate ale vaccinării însă imunitate naturală scăzută din cauza măsurilor dure de lockdown adoptate de-a lungul pandemiei.„Această tranziție va fi diferită în fiecare loc deoarece va fi influențată de nivelul de imunitate al populației, rezultat în urma infectării naturale și, bineînțeles, a distribuției vaccinării care variază (...) de la țară la țară”, afirmă Marc Lipsitch, un epidemiolog de la Universitatea Harvard.Mai mulți experți afirmă că se așteaptă ca valul provocat de varianta Delta în Statele Unite să se încheie luna aceasta și că el va fi ultima recrudescență majoră a coronavirusului în SUA.„Tranziționăm de la faza de pandemie la cea endemică a virusului în care acesta devine doar o amenințare persistentă aici în Statele Unite”, afirmă Scott Gottlieb, fost comisar al Administrației pentru Alimente și Medicamente.Chris Murray, un biostatistician de la Universitatea Washington, crede de asemenea că SUA va scăpa în noiembrie de valul alimentat de varianta Delta.„Vom asista la o creștere foarte modestă în timpul iernii” a cazurilor de COVID-19, spune Murray, adăugând că „dacă nu apar alte variante majore, atunci COVID va începe să se estompeze cu adevărat în luna aprilie”.Marea Britanie a fost cea mai afectată țară europeană de COVID-19 (FOTO: Han Yan / Xinhua News / Profimedia)Chiar și în țările care înregistrează noi creșteri ale numărului de cazuri, precum Marea Britanie, vaccinurile par să prevină spitalizările cu COVID-19.Epidemiologul Neil Ferguson de la Imperial College din Londra afirmă că, în cazul Marii Britanii, „ca urgență, grosul pandemiei este acum în spatele nostru”.Însă este așteptat ca SARS-CoV-2 să rămână o cauză majoră de îmbolnăviri și decese timp de ani de zile, la fel ca în cazul altor boli endemice precum malaria.„Endemic nu înseamnă benign”, subliniază Kerkhove.Unii experți afirmă că virusul se va comporta în cele din urmă mai mult ca rujeola, boală care provoacă în continuare focare în rândul populațiilor cu o acoperire scăzută a vaccinării.Alții consideră însă că boala cauzată de coronavirus va deveni una asemănătoare bolilor respiratorii sezoniere ca gripa. O altă categorie crede că virusul ar putea deveni mai puțin mortal și că va afecta preponderent copiii însă acest lucru ar putea dura decenii.„Va fi o evoluție graduală”, afirmă Ferguson, adăugând că „vom gestiona acest lucru ca în cazul unui virus mai persistent”.O nouă variantă ar putea da peste cap prognozele epidemiologilor (FOTO: Alexander Borisenko / Alamy / Profimedia ImagesTrev Bedford, un bioinformatician de la Centrul Fred Hutchinson din SUA care a monitorizat evoluția SARS-CoV-2, prognozează că SUA va înregistra un val mai ușor în timpul iernii, urmat de o tranziție către faza endemică în 2022-2023.El estimează că SARS-CoV-2 va provoca între 50.000 și 100.000 de decese anual în SUA, pe lângă 30.000 de decese înregistrate în fiecare an din cauza gripei.Bedford spune de asemenea că virusul va suferi probabil în continuare mutații și va necesita doze „booster” anuale care să fie adaptate pentru ultimele variante ce se răspândesc în rândul populației.Dacă scenariul în care COVID devine o boală sezonieră ce circulă în tandem cu gripa se va dovedi a fi cel adevărat, atât Gottlieb cât și Murray se așteaptă ca ea să aibă un impact semnificativ asupra sistemelor de sănătate.„Va fi o problemă pentru administratorii spitalelor, cum să gestionezi valuri de COVID și gripă în timpul iernii”, spune Murray. „Dar cred că epoca (...) intervențiilor masive ale autorităților în viața oamenilor se va sfârși după această iarnă”, afirmă acesta cu privire la situația din Statele Unite.Însă Richard Hatchett, director al fundației Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, avertizează că, atât timp cât unele țări vor fi bine protejate de vaccinuri în timp ce altele nu au acces la ele, lumea va rămâne vulnerabilă.„Ceea ce nu mă ține treaz noaptea cu privire la COVID este îngrijorarea că am putea avea emergența unei variante care eludează vaccinurile noastre și imunitatea oferită de infectarea anterioară”, spune acesta.„Asta ar fi ca și cum ar izbucni o nouă pandemie de COVID în timp ce încă ne aflăm în cea veche”, explică Hatchett.