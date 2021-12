UE va produce 3,6 miliarde de doze de vaccin contra Covid-19 anul viitor

UE donează vaccinuri, dar...

Țările UE administrează rapeluri după ce au finalizat vaccinarea primară a aproape 70% din populația UE, în timp ce în Africa doar 7% au fost imunizați împotriva coronavirusului."Vom produce în Europa mult mai mult decât este necesar", a declarat oficialul UE în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că administrarea de rapeluri în cadrul blocului nu este în conflict cu obiectivul de a vaccina întreaga lume, deoarece UE produce mai mult decât are nevoie pentru ea însăși.Fabricile din UE vor produce 3,6 miliarde de doze de COVID-19 în 2022, în creștere de la aproximativ 3 miliarde în acest an, a precizat oficialul, adăugând: "Este mult mai mult decât ceea ce avem nevoie pentru a vaccina și a administra și rapel populației noastre".Cei mai mari producători din Europa au fost până acum Pfizer și BioNTech. Alți producători de vaccinuri cu facilități în UE sunt AstraZeneca, Moderna și Johnson & Johnson . Novavax are, de asemenea, capacități de producție în UE și se așteaptă ca în curând să înceapă să livreze vaccinuri în Europa.Un al doilea oficial a spus că UE a estimat că, în 2022, producția globală de vaccinuri COVID-19 va depăși 20 de miliarde de doze, citând capacitatea în creștere a producătorilor de vaccinuri din China și Rusia.Până în decembrie, statele UE au donat aproximativ 350 de milioane de doze către țările cu rate de vaccinare mai scăzute, cea mai mare parte dintre acestea prin COVAX, mecanismul global de sprijinire a accesului echitabil la vaccinuri, arată datele UE.Însă doar aproximativ 120 de milioane dintre aceste doze au fost livrate efectiv, din cauza unor probleme de reglementare și de infrastructură în țările destinatare, a declarat unul dintre oficialii UE.De asemenea, oficialul a precizat că unele dintre dozele donate de UE au un termen de valabilitate scurt, dar nu a oferit detalii cu privire la donatori și țările destinatare.Marți, Reuters a scris că se estimează că până la un milion de vaccinuri COVID-19 au expirat luna trecută în Nigeria fără a fi folosite."Am avut câteva cazuri de termen de valabilitate prea scurt pentru unele dintre vaccinurile pe care le-am trimis. Dar am avut aceeași experiență și în Europa", a declarat oficialul.