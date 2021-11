Cât de repede se răspândește varianta Omicron? Va depăși tulpina Delta, care domină acum lumea? Ce spun oamenii de știință

În timp ce oamenii de știință se întrec în a înțelege consecințele variantei Omicron a Covid-19, una dintre cele mai importante întrebări este dacă această nouă versiune a coronavirusului poate depăși varianta Delta, dominantă la nivel mondial acum, notează Reuters.





Vineri, Organizația Mondială a Sănătății a desemnat Omicron drept "variantă îngrijorătoare", la doar câteva zile după ce tulpina a fost raportată pentru prima dată în Africa de Sud.

OMS a declarat că se coordonează cu numeroși cercetători din întreaga lume pentru a înțelege mai bine cum va influența această variantă pandemia COVID-19, noi rezultate fiind așteptate în următoarele "zile și săptămâni".



Există motive de pesimism privind apărarea vaccinală

Rămân multe întrebări, inclusiv dacă Omicron va evita protecția vaccinală sau dacă va provoca forme mai grave de boală.

Dar aceste probleme ar fi mult mai puțin îngrijorătoare dacă răspândirea noii variante va rămâne relativ limitată.





Mai mulți experți în boli intervievați de Reuters au declarat că există deja motive solide pentru a crede că Omicron va face ca vaccinurile să fie mai puțin eficiente.

Omicron are în comun cu două variante anterioare, Beta și Gamma, mai multe mutații cheie care le-au făcut mai puțin vulnerabile la apărarea oferită de vaccinuri. În plus, Omicron are 26 de mutații unice, multe dintre ele în regiuni vizate de anticorpii vaccinali.

Cât de repede se răspândește varianta Omicron?

Să ne amintim că, în câteva luni, Delta s-a răspândit mult mai rapid decât oricare dintre predecesorii săi.





"Așadar, întrebarea, de fapt, este cât de transmisibil este Omicron în raport cu Delta. Acesta este lucrul important, important, important pe care trebuie să îl știm", a declarat John Moore, profesor de microbiologie și imunologie la Weill Cornell Medical College din New York.





De asemenea, este probabil ca această întrebare să fie una dintre ultimele la care se va răspunde, au spus experții.

Oficialii sud-africani au tras un semnal de alarmă cu privire la Omicron după ce au identificat doar câteva zeci de cazuri ale acestei variante.





Oamenii de știință vor urmări îndeaproape dacă aceste cazuri provocate de Omicron, raportate în bazele de date publice, vor începe să le înlocuiască pe cele cauzate de Delta.

Acest lucru ar putea dura între trei și șase săptămâni, în funcție de cât de repede se mișcă varianta, au spus experții.

Oamenii de știință spun că acum sunt informații contradictorii

Alte informații ar trebui să vină mai repede. În termen de două săptămâni, "vom avea o idee mai clară despre gravitatea bolii", a declarat Dr. Peter Hotez, expert în vaccinuri și profesor de virologie moleculară și microbiologie la Baylor College of Medicine.

"Vedem informații diferite - unii spun că este o boală foarte ușoară, iar alții (raportează) unele cazuri grave în spitalele din Africa de Sud".





Într-un interval de timp similar, cercetătorii au declarat că așteaptă răspunsuri cu privire la posibilitatea ca Omicron să se sustragă protecției oferite de vaccinuri.

Datele inițiale vor proveni din testele de laborator pe probe de sânge de la persoane vaccinate sau de la animale de laborator, analizând anticorpii din probe după expunerea la noua variantă.





"Există o mulțime de laboratoare care caută în mod activ să aibă virusul Omicron și să testeze sensibilitatea sa la anticorpi, iar acest lucru va dura câteva săptămâni", a declarat Moore.

Ce ne spun mutațiile din proteina spike

David Ho, profesor de microbiologie și imunologie la Universitatea Columbia din New York, crede că Omicron va prezenta un grad substanțial de rezistență, pe baza localizării mutațiilor sale în proteina spike a virusului.





"Anticorpii vaccinului țintesc trei regiuni din spike-ul coronavirusului, iar Omicron are mutații în toate aceste trei regiuni", a spus Ho.

"Noi, experții tehnici, suntem mult mai îngrijorați decât experții din domeniul sănătății publice din cauza a ceea ce știm din analiza structurală" a Omicron.





Alții remarcă faptul că variantele anterioare, cum ar fi Beta, au avut, de asemenea, mutații care au făcut vaccinurile mai puțin eficiente, dar că acele vaccinuri au ajutat totuși la prevenirea bolilor grave și a deceselor.

Celulele T ar putea compensa ce nu pot face anticorpii

Chiar dacă anticorpii neutralizanți induși de vaccinuri devin mai puțin eficienți, alte componente ale sistemului imunitar, cunoscute sub numele de celule T și celule B, vor compensa probabil, au spus ei.





"Vaccinarea vă va ține probabil în continuare departe de spital", a declarat John Wherry, director al Institutului Penn pentru imunologie din Philadelphia.





Primele studii în lumea reală privind eficiența vaccinului împotriva Omicron în comunitate vor dura probabil cel puțin trei-patru săptămâni, în timp ce experții studiază ratele așa-numitelor infecții "breakthrough", la persoanele care sunt deja vaccinate, a explicat Dr. Michael Osterholm, expert în boli infecțioase la Universitatea din Minnesota.

Se răspândește în prezența Delta, care a surclasat restul variantelor

David Ho, de la Columbia, a spus că faptul că Omicron se răspândește deja în prezența lui Delta, "care a surclasat toate celelalte variante, este îngrijorător".





Dar alții insistă că este încă o întrebare fără răspuns.





Când vine vorba de mutațiile specifice care ar putea ajuta Omicron să se răspândească, "nu pare prea diferit de Alpha sau Delta", a afirmat Hotez.











