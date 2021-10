Studiu Yale: Persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid s-ar putea reinfecta aproape anual

Ce a descoperit studiul de la Universitatea Yale

„Scopul general al studiului a fost de a oferi un răspuns unei întrebări căreia în acest moment al pandemiei ar fi imposibil să i se răspundă empiric, și anume pentru cât timp după ce ai fost infectat de SARS-CoV-2 te poți aștepta să ai imunitate împotriva virusului înainte de a deveni vulnerabil față de reinfectare?”, a afirmat Hayley Hassler cercetător la Yale și coautor al studiului, pentru Yale Daily News Colectarea de suficiente date pentru a stabili rata de reinfectare a unei boli infecțioase poate dura ani de zile, explică Jeffrey Townsend, profesor de biostatistică la Yale și autor principal al studiului.Acest lucru creează o problemă pentru cercetători întrucât COVID-19 circulă activ de doar aproximativ un an și jumătate.În absența unor date empirice echipa de la Yale și colegi de la alte instituții au încercat să afle rata reinfectării pentru SARS-CoV-2 prin analizarea unor alte coronavirusuri care infectează oamenii, ca de exemplu SARS-CoV-1 sau virusul MERS care cauzează Sindromul respirator din Orientul Mijlociu Folosind datele referitoare la aceste coronavirusuri oamenii de știință au putut crea un model matematic al probabilității de reinfectare cu coronavirusul care cauzează COVID-19.Studiul a arătat că perioada în care imunitatea naturală ne-ar putea proteja de o reinfectare este relativ scurtă. Hassler relatează că riscul reinfectării este de aproximativ 5% la 3 luni după contractarea virusului. Însă după 17 luni procentul crește la 50%.Townsend notează că acest rezultat nu este neașteptat, dat fiind faptul că imunitatea naturală în fața unor alte coronavirusuri care infectează oamenii tinde de asemenea să fie de scurtă durată.Modelul a prognozat că în condiții endemice - situația în care toată lumea a fost fie infectată fie vaccinată împotriva virusului - persoanele care nu s-au inoculat împotriva coronavirusului se pot aștepta să se reinfecteze o dată la 16-17 luni.„Rezultatele noastre se bazează pe perioadele medii în care imunitatea naturală scade în rândul mai multor indivizi infectați”, afirmă Hassler, explicând că „durata pentru fiecare din acei indivizi poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de starea sistemului imunitar, imunitatea încrucișată, vârstă și numeroși alți factori”.„Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că această boală va circula pe termen lung și noi nu avem o imunitate pe termen lung pe care aparent se bazează mulți oameni că îi va proteja de boală”, a adăugat acesta.Cercetătorii și-au publicat studiul în revista medicală The Lancet