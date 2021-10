Infectări cu Covid în creştere în Irlanda, una din cele mai vaccinate ţări din lume. Relaxarea ar putea fi amânată

Pub in Irlanda

Irlanda - notează Reuters și Agerpres - are una din cele mai ridicate rate de vaccinare anticoronavirus din lume, 92% dintre adulţi fiind vaccinaţi cu „schema completă”, dar se confruntă în acelaşi timp cu una din cele mai ridicate rate de infectare cu Covid-19 din Europa, cu circa 400 de cazuri la 100.000 de oameni, în ultimele 14 zile.În condiţiile intensificării spitalizărilor din cauza coronavirusului, deşi deocamdată mult sub vârfurile înregistrate şi anul acesta şi anul trecut, miniştrii irlandezi urmează să discute marţi despre o eventuală creştere a necesităţilor unităţilor de terapie intensivă, în perspectiva unui sezon de iarnă aglomerat.Guvernul irlandez, care a impus unul din cele mai dure lockdown-uri din Europa, intenţiona să permită redeschiderea din 22 octombrie a cluburilor de noapte pentru prima dată după 20 de luni şi funcţionarea altor localuri la capacitate integrală, precum şi să se renunţe la cerinţa prezentării certificatului de vaccinare în baruri şi restaurante.„Este posibil ca unele din restricţiile care urmau să fie ridicate să nu poată fi ridicate, fireşte că este posibil. Ne aşteptam ca cifrele (de infectare) să crească, problema este dacă vor creşte la un nivel care să impună o reevaluare”, a declarat ministrul de externe Simon Coveney pe postul de radio Newstalk.El a menţionat totuşi că guvernul ezită să devieze de la planul de redeschidere.Întrebat dacă va avea loc o revenire majoră a angajaţilor la lucru de săptămâna viitoare, după redeschiderea treptată a birourilor în septembrie, ministrul de finanţe irlandez a afirmat că aceasta este „ceva mai puţin probabilă”.Sectoarele care ar putea fi afectate de aceste evoluţii au reacţionat cu consternare.„Avem programate o serie întreagă de evenimente, am început să lucrăm la asta de şase săptămâni, ne-am reangajat tot personalul... Acum suntem devastaţi”, a declarat pentru postul public RTE Ian Redmond, proprietarul unui club din Dublin.„Vrem certitudini. Să ni se spună dacă putem deschide sau nu. Să lase asta până în ultimul moment nu este corect”, a subliniat acesta.